Las matronas formalizan su adhesión al movimiento 'Nursign Now España'

Las representantes de las matronas en España han acudido a la sede del Consejo General de Enfermería para formalizar su adhesión al movimiento 'Nursing Now España', adscrito a la campaña mundial lanzada por el Consejo internacional de Enfermeras (CIE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Burdett Trust for Nursing (UK) (2018-2020).

A este movimiento ya se han unido 26 miembros, entre los que se encuentran el Ministerio de Sanidad, sociedades científicas, asociaciones de enfermería, otras entidades y particulares relacionados con el ámbito sociosanitario y publicaciones especializadas.

Tras el encuentro, la presidenta de la Asociación Española de Matronas, Rosa María Plata Quintanilla, ha destacado que esta ha sido una reunión "especialmente cordial" porque se está en sintonía matronas y enfermeras, complacidas de que las instituciones competentes en materia de salud, "abierta y públicamente", apoyen la profesión.

"Esto repercutirá a maximizar los aportes profesionales para, en definitiva, mejorar la salud mundial. Los organismos internacionales han dicho que es nuestro momento porque somos un referente sociosanitario en el mundo entero y, por fin, se va a reconocer. Asimismo, a sensibilidad por parte del Consejo General de Enfermería, que nos convoca a todas, enfermeras-os y matronas/es, que estamos bajo su protección y dirección", ha dicho.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha querido también subrayar cómo desde que se pusiera en marcha oficialmente 'Nursing Now España', en mayo de este año, no hemos dejado de crecer. "Es un momento, una oportunidad que ni debemos ni vamos a desaprovechar para visibilizar la profesión y conseguir que por fin las enfermeras y matronas ocupen el lugar que se merecen", ha dicho.

Más allá de la adhesión, las representantes de las matronas, entre las que se encontraban también la miembro del Pleno del Consejo General de Enfermerías y su representante en la Comisión Nacional de Matronas del Ministerio de Sanidad, Gloria Boal, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), María Jesús Domínguez Simón, han aprovechado el encuentro para analizar la situación de la profesión.

ESTÁN CAPACITADAS PARA USAR LOS ECÓGRAFOS

Entre los temas sobre la mesa ha destacado el desarrollo de competencias, las bajos ratios de matronas en España y la conocida como 'prescripción enfermera'. En concreto, la ley reconoce que las matronas (enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia) están capacitadas para utilizar los ecógrafos y, de hecho, su empleo forma parte de las competencias que esta recoge.

Sin embargo, tal y como han señalado las expertos, en la práctica, encuentran "numerosas trabas" para hacer efectiva esta función, un hecho que se produce "muy a pesar" de los "beneficios" que supondría tanto en términos de salud para la mujer como de gestión y económicos para el propio sistema sanitario.

"El de los ecógrafos es un claro ejemplo de cómo las matronas encuentran en su día a día obstáculos para el completo desarrollo de competencias, obstáculos que en su opinión tienen origen, en gran parte, en aquellos profesionales que piensan que el uso de los ecógrafos les compete exclusivamente a ellos. Dentro de nuestras competencias, se encuentra la de utilizar los ecógrafos, sin embargo, nos está costando. Parece que no fuera cosa nuestra y fuera sólo competencia del estamento médico, cuando no es así. Yo quiero hacer mi trabajo con una herramienta que lo facilite. La realidad es que hay un gremio de profesionales que piensan que vamos a invadir su terreno y no es así. Parece que quieren tener ellos acotado ese campo", ha dicho Boal.

Tanto es así, añade, que en algunos centros está prohibido que las matronas utilicen los ecógrafos y en los que no, no tienen asignado un tiempo para realizarlas. "Si queremos hacer una ecografía es a costa de alargar nuestra jornada laboral". Además, en la mayoría de los centros dotados con ecógrafos, denuncian, no se incluye a las matronas en los cursos de formación básica de manejo, aunque sí a los médicos de AP", ha apostillado.

A juicio de Plata, "no tiene sentido limitar esas competencias", que se refieren tanto al uso del ecógrafo como al de otros instrumentos que se han venido incorporando en los últimos años a la práctica clínica en este campo. Este desarrollo, asegura, "es en muchos casos un motivo de fricción con los ginecólogos", que tienen asumido que son de su "exclusiva competencia".