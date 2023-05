Las mascotas son la mejor compañía para los niños

My Little Pony, Peppa Pig, Furreal y PJ Masks, los mejores amigos para hacer únicas las jornadas de juegos de los más pequeños de la casa.

MADRID, 11 (CHANCE)

Con la llegada del calor, los días se hacen cada vez más largos y todos intentamos pasar más tiempo al aire libre, disfrutando del sol y del buen tiempo. Entre ellos, los más pequeños de la casa, felices porque sus jornadas de juegos parecen no tener fin y se convierten en el momento más especial para ellos. Sea con sus familiares, con sus amiguitos o solos, no hay momento más ideal que disfrutar en compañía de sus mascotas favoritas de My Little Pony, Peppa Pig, Furreal y PJ Masks.

Está demostrado que el sol y el aire libre nos produce una mejor salud mental y bienestar físico. Además, la compañía de las mascotas -en este caso unas muy especiales- ayuda a reducir el estrés, a mejorar nuestra autoestima, nos aportan felicidad y valores, brindan seguridad y favorecen la sociabilidad. Por eso la compañía líder en juguetes, Hasbro, nos propone unas mascotas tan tiernas como divertidas que harán las delicias de los más pequeños y se convertirán en sus compañeros inseparables. ¡Toma nota!

FurReal Friend es la compañía perfecta para los niños amantes de los animales, porque la pueden cuidar y pasear como si fuera una mascota de verdad, aprovechando el sol y las vitaminas y beneficios que este nos proporciona. Este tierno unicornio alado tiene una correa desmontable de dos piezas para pasearla, pueden tirar de ella y el FurReal avanzará y batirá las alas para acompañarlos en el paseo, y si levantan la correa la mascota correrá con ellos para hacer el juego aún más divertido.

My Little Pony llenará de magia las tardes de los niños. Con el nuevo set camión de batidos Sunny Starscout, los pequeños podrán convertirse en cocineros increíbles junto a su pony favorita. El camión de batidos portátil se puede abrir para convertirse en una cocina con la que pueden crear miles de platos distintos para disfrutar en compañía y convertirse en los mejores chefs de Equestria.

Si tu peque es amante del vuelo, estará encantado de pasar las agradables tardes primaverales en compañía de My Little Pony sorpresas en las alas. Un pony mágico con bellas alas que se mueven al juntar sus patas, con un cabello largo perfecto podrán crearle infinidad de peinados divertidos que ayudarán a desarrollar la creatividad de los niños.

Si por el contrario prefieren pasar las tardes rodeados de agua y chapotear pueden acompañar a Peppa Pig y sus amigos en sus aventuras diarias. Un plan perfecto con el que los niños pueden vivir aventuras en el parque acuático junto a su cerdita favorita, estos crearán miles de situaciones divertidas gracias al tobogán, piscina y puestos de comida junto a Peppa Pig.

Otro plan super divertido es ir de crucero con Peppa Pig, gracias a su Vehículo de crucero. Acompaña a Peppa Pig, Rhino y el capitán Otter en todas las aventuras por el mar. Los niños y niñas se divertirán en las múltiples áreas de juego, en el teatro o acompañando a su cerdita a dormir. La diversión es infinita en este viaje por el mundo a bordo del barco de Peppa Pig y sus amigos.

Pj Masks Super gato Móvil es perfecto para llenar las tardes de los pequeños de acción y aventura estos meses primaverales. Este emocionante vehículo PJ Masks está basado en el coche de Gatuno de la sexta temporada de la serie PJ Masks. Empieza la experiencia presionando el botón, donde se encenderá una llama gigante y se activarán sonidos de revoluciones de motor que van en aumento. La figura de Gatuno cabe en la cabina de este divertido coche PJ Masks para imaginar increíbles aventuras gatunas a todo gas.

Y por último, si prefieren vehículos más grandes, los fans de PJ Mask pueden revivir las aventuras de su serie favorita con el vehículo trasportador a escala totalmente inspirado en los personajes que carga dos coches de la serie. Pueden presionar el botón en el camión para cambiar la dirección de la rampa y se pueden lanzar por la parte delantera o trasera del camión los coches a toda velocidad. Las tardes estarán llenas de acción con el vehículo de PJ Masks.