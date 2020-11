Las mascarillas tardan 400 años en descomponerse en la naturaleza, según Proyecto LIBERA, que pide desecharlas bien

El Proyecto LIBERA, la iniciativa ambiental de Ecoembes y SEO/BirdLife, ha reclamado a los ciudadanos que desechen adecuadamente las mascarillas y guantes que se utilizan como profilaxis para evitar el contagio del coronavirus, porque según un estudio de Environmental Science & Technology, tardarán 400 años en descomponerse si no se desechan correctamente. En la actualidad se utilizan 129.000 millones de mascarillas cada mes en todo el mundo.

Así, LIBERA ha lanzado la campaña #NoAbandonesTusGuantesYMascarillas para recordar la importancia de ser responsables en la gestión de estos nuevos residuos que protegen de contraer el coronavirus, pero que abandonados en la naturaleza pueden convertirse en un nuevo tipo de basuraleza y generar un grave impacto ambiental.

La Fundación Reina Sofia, que también colabora en el proyecto, se ha unido a este llamamiento.

"Debemos ser más responsables que nunca con la naturaleza. Las mascarillas se han convertido en nuestras aliadas frente al virus, pero no podemos olvidarnos de tirarlas siempre en el contenedor gris. Su abandono en entornos naturales tiene un impacto muy negativo, por lo que la concienciación es esencial", ha comentado la coordinadora de Ecoembes del Proyecto LIBERA, Sara Güemes.

Otro de los problemas del abandono de las mascarillas en la naturaleza para el Proyecto LIBERA es que se están convirtiendo en un vector de contagio del virus, un grave problema para la fauna que también puede llegar a ingerirlas o quedarse atrapadas en ellas. Por esto, también se pide que, antes de tirar las mascarillas, se corten las gomas para evitar posibles enredos.

"Vivimos en un momento de crisis sanitaria por lo que es fundamental entender que la prioridad como sociedad debe ser contener la evolución de este virus, pero no podemos poner en riesgo la salud de los espacios naturales para defender la nuestra. Desde LIBERA hemos puesto siempre en valor el conocimiento científico como la mejor de las herramientas para que una sociedad pueda prosperar de un modo sostenible", ha reconocido el coordinador de SEO/BirdLife del Proyecto LIBERA, Miguel Muñoz.

En este sentido, los españoles están cada vez más concienciados sobre el problema que genera el abandono de los residuos según asegura la iniciativa ambiental en el III estudio sociológico sobre las 'Actitudes frente a la basuraleza', en el que el 68,3 por ciento de los encuestados asegura percibirse bastante o totalmente concienciado.

Además, añade el estudio que poco a poco los españoles empiezan a ser más proactivos y recogen la basura en mayor medida, a la vez que desciende el porcentaje de personas que no hace nada, ya que consideran que no es su responsabilidad. En esta línea, el 47 por ciento afirma recoger cualquier residuo que se encuentran, un 33 por ciento llama la atención si ve a alguien que tira basura y un once por ciento asegura dejarlo tirado porque no es su responsabilidad.

Por último, los principales sentimientos que destacan los entrevistados cuando encuentran basura en la naturaleza son vergüenza, pena y rabia.