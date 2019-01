Las Mareas Blancas piden el 25 % del gasto sanitario para la Primaria

Los portavoces de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas han pedido hoy en el Congreso de los Diputados que la Atención Primaria, que -han dicho- "está colapsada", sea la clave de la solución del Sistema Nacional de Salud y para ello consideran necesario que se destine a ella el 25 % del gasto sanitario.

De esta forma las Mareas han hecho suya una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conseguir los mejores ratios de eficacia, eficiencia y de salud, una propuesta que han planteado este martes a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso en la comisión de Sanidad.

Según ha señalado a Efe Miguel Angel Jiménez, de la Marea de Galicia, durante la jornada "Modelo Primarista del Sistema Nacional de Salud, los representantes de las Mareas, llegados desde distintos puntos de España, han hecho hincapié en que el sistema sanitario "está enfermo porque está colapsado y entregado a la privada" y han considerado que esto "no se debe sólo a los recortes".

"Las comunidades han legislado para transferir fondos públicos a los fondos privados", ha señalado Jiménez al realizar un diagnóstico en el que ha coincidido Toni Barbará, de la Marea Blanca de Cataluña, que ha mostrado a Efe su preocupación por la situación "crítica" de la Atención Primaria.

"No es la puerta del sistema, es el eje del sistema y como no haya dotación presupuestaria esto ni con milagros se arregla", ha comentado Barbará, quien ha reclamado también ese 25 % del gasto sanitario, aunque algunos compañeros de otras autonomías han dicho que se conformarían con un 20%.

El presupuesto de Madrid y Cataluña para este servicio es entorno al 14 %, según ha asegurado Barbará, quien ha incidido en la necesidad de personal, al que "no se le incentiva": " no se puede decir !que mala suerte el sistema se deteriora! porque se deteriora de manera premeditada".

"Cuando el sistema de Primaria no funciona o hay una lista inacabable, el negocio privado aumenta", ha denunciado Barbará, quien ha pedido además que se dote al sistema de una nueva filosofía para "que no se piense que lo privado es mejor o que el especialista entiende más que el primarista".

La Atención Primaria, según Carmen Esbrí, de la Marea de Madrid "es el hilo conductor que permite una atención ordenada, suficiente, longitudinal, eficaz y efectiva", y en su comunidad, a su juicio, "está siendo muy atacada con el cambio horario en función de la conciliación de los profesionales".

Lo que realmente quieren hacer, según sus palabras, "es mantener el pulso en la misma línea de un modelo que no es publico, que las personas no puedan ir a sus centros de salud en sus horarios, y que no puedan ser atendidos por sus médicos de referencia y que los niños no sean atendidos tampoco por sus pediatras de referencia".

Para acabar con esta "sin razón", según Esbrí, se debería hacer frente al "modelo neoliberal que se ha insertado y que lleva un largo recorrido, un modelo criminal -ha dicho- porque mercantiliza todo, la vida y la salud".