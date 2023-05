El 66% de las madres no pide ayuda psicológica pese a sentirse desbordada y triste, según Malasmadres

El 66% de las madres asegura que no ha pedido ayuda psicológica, pese a sentir desbordamiento y tristeza, tal y como señala la Asociación Yo No Renuncio del Club de Malasmadres, con motivo de la celebración de la Semana de la Salud Mental Materna.

Según precisa la asociación, citando datos de su estudio 'El coste de la conciliación' en el que participaron más de 50.000 mujeres, el 85% de las madres tienen menos de una hora libre para dedicarla a su autocuidado.

Si bien, a pesar de esta situación de desbordamiento y tristeza, casi 7 de cada 10 dicen no haber pedido ayuda psicológica. Según la asociación, los principales motivos son "la falta de dinero, de tiempo y la vergüenza".

Tal y como explica la fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena, "la maternidad es un momento de muchos cambios en los que se necesita apoyo, un apoyo que muchas mujeres no encuentran porque no tienen acceso a servicios que la ayuden".

Por ello, la asociación ha puesto al servicio de las mujeres el 'Teléfono Yo Me Cuido', un servicio gratuito de atención psicológica que ya ha atendido a más de 400 mujeres.

Las principales consultas que han recibido están relacionadas con la necesidad de ser escuchadas, la orientación psicológica y la ansiedad personal. También reciben consultas, aunque en menor medida, sobre conflictos familiares, acoso laboral, infancia y adolescencia, trastornos de la personalidad y detección de violencia de género.