Las listas de espera quirúrgica se situaron en 2020 en 148 días de media, 27 más que el curso anterior

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el empeoramiento de una situación que ya registraba niveles preocupantes hace varios años. Estamos hablando del tiempo de media que hay que esperar actualmente para ser operado por el Sistema Nacional de Salud (SNS). En diciembre de 2020, este dato se situó en los 148 días, aproximadamente cinco meses. La cifra creció en 27 días si lo comparamos con el mismo dato de 2019.

A lo largo del año pasado, la pandemia dejó 570.000 cirugías por hacer, un 18% menos de intervenciones que en 2019 según el informe elaborado por la consultora IQVIA, especializada en datos del sector de la salud. El ritmo de operaciones cayó hasta en un 80% durante los meses más duros de la pandemia, lo que provocó que a finales de 2020 hubiera 685.175 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica y más de dos millones sin recibir consulta según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Datos realmente preocupantes pero que se incrementan si atendemos a los pacientes crónicos. Las personas con algún tipo de dolor crónico han visto como sus patologías iban empeorando poco a poco durante la pandemia. A día de hoy, una mayoría de los siete millones de españoles con un dolor crónico, no han podido ir a rehabilitación y han visto interrumpidos los distintos tratamientos. Hasta tal punto de que el tiempo medio de espera asciende a los 250 días.

''Lo que nos dicen los hospitales es que la gente está llegando a urgencias en una situación de empeoramiento máximo. Llegan ya con unos resultados mucho peores. Va a haber una mayor mortalidad'', cuenta Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). A esto se suma que el 40% de los pacientes crónicos han sumado nuevas enfermedades y patologías en los últimos meses al no tener seguimiento.

Un ejemplo es el de Ramón Villora. A sus 65 años, este valenciano padece esclerosis múltiple progresiva desde hace más de treinta años. Ahora mismo no sigue ningún tipo de tratamiento farmacológico por temor al contagio y, sobre todo, por falta de profesionales sanitarios especializados. Lleva sin ser atendido en consultas desde el año 2019. ''Llevo una semana llamando todos los días y a diferentes horas. No te cogen el teléfono ni en el hospital ni el centro de salud, un desastre. Hay medicamentos que no me los he puesto en dos años'', explica.

La quinta ola atrasa las cirugías y consultas

Con la llegada de la quinta ola y el aumento en el número de contagios e ingresos, desde algunas comunidades se han vuelto a retrasar las cirugías y consultas. La llegada del verano sumado al incremento de ingresos ha provocado que los distintos hospitales y centros de salud se encuentren bajo mínimos, lo que hace que se retrasen las intervenciones quirúrgicas.

''Estamos destinando salas no COVID para pacientes contagiados. En Barcelona ya se ha empezado a desprogramar la cirugía menor para poder atender los pacientes contagiados'', cuenta el doctor Antoni Trilla, jefe de epidemiología del Hospital Clinic de Barcelona.

Esta tendencia no se ve en todas las comunidades. En otras regiones comienza a verse una reducción en el tiempo medio de espera para acceder a una consulta o intervención quirúrgica. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha bajado en más de 12.000 pacientes en el primer semestre de 2021 con respecto al de 2020, un 10% menos. Mientras, en Cantabria también avanzan a niveles pre-pandémicos con una media de 125 días de espera, casi un mes más bajo que en 2020.