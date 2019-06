Las joyas personalizadas, más de moda que nunca

MADRID, 6 (CHANCE)

Las joyas han dejado de ser un artículo de me lo pongo para alguna acasión importante, para pasar a formar parte de nuestras vidas y de nuestros looks, por suerte desde hace ya algunos años... Y es que las jóvenes firmas como Aristocrazy -que ha tenido una expansión internacional increíble es referente de muchas otras firmas-, Singularu, Mumit, Rue des Mille de Valentina Ferragni o Apodemia -aunque hay otras muchas más- han sabido llegar a la esencia de todas las mujeres, desde las más mayores a las más jóvenes compartiendo piezas que valen para todas dentro de un mercado en el que la plata rodiada o el oro de 18 kilates se ha hecho mucho más asequible para todos los públicos y en especial de las millenials.

Pero además, lejos de la inicial -aunque sigue siendo el must de la temporada-, de la cruz o de la medallita de la comunión, estas firmas han sabido entrar y calar en nuestros looks y que nuestras joyas sean parte de nuestra identidad. Todas se han coronado siendo marcas urbanas y chic como las piezas de Apodemia que se ha eregido como una cadena de joyería 24/7 exclusiva de autor. Esta joven firma se caracteriza por su versatilidad, elegancia, imaginación y por sus diseños inspirados en la naturaleza. De diseño delicado, todas sus piezas están elaboradas con una patente de baño de oro blindado que les permite ofrecer una vida media de unos 10 años dejando de lado las piezas familiares heredadas que acaban muchas veces en una casa de compra venta ya que no son tan ponibles para el día a día.

Sin embargo, jugando con la tradición de esas joyas de los joyeros reales en las que las piezas se pueden convertir en gargantillas, diademas o pulseras personalizando tu pieza según la ocasión, esta firma lanza un nuevo servicio especialmente pensado para que sus clientes personalicen al máximo las joyas. Este nuevo sistema ofrecerá una amplia colección de charms que estarán disponibles en el Stone Bar, un mostrador especialmente diseñado para que se puedan elegir las piezas más especiales.

Jimena Von Knobloch es la joven empresaria que se encuentra detrás de esta firma especializada en joyas de autor, y junto a su marido Jaime Landeta han pensado en que crear piezas de cero en su taller de alta gama o en este servicio de Stone Bar donde elegir charms y bases, creando piezas muy diferentes: "Pensé, ¿por qué no ofrecer que cada cliente venga y diseñe su propia joya tanto para sí como para un regalo?".

En todas las tiendas vas a tener las piezas para elegir y el personal de Apodemia lo monta allí mismo.

Esta nueva gama cuenta con piezas de pequeño tamaño diseñadas para combinar con cualquiera de las cadenas y pulseras elaboradas por la firma, con lo que las creaciones de Jimena, directora creativa de la fiRma de la mariposa, adquieren mayor valor al ser elegidas por las propias clientas.

"Nuestro concepto de joyería se basa en vivir cada pieza, no solo en combinarla y llevar a algún evento. Para nosotros una joya es algo más, es una expresión de la esencia de cada persona, de su interior, por lo que nos parecía esencial que los clientes pudieran elegir y personalizar las piezas ya diseñadas. Y así surgió Stone Bar, un servicio con el que cada pulsera, collar, anillo y pendiente podrá convertirse en único", explica Jimena.

"Ya no solo te puedes hacer una cadena y combinarla, sino que puedes crear todo. Podemos hacer bases de pendientes, bases de anillo, bases de pulsera", aclara la directora creativa de la firma que prevé alcanzar las 50 tiendas en 2021.

Las piezas centrales de esta nueva gama serán las iniciales, el complemento perfecto para personalizar cualquier joya. Y es que su tamaño, de unos 15 milímetros, les ofrece una gran versatilidad, ya que podrá incluirse tanto en una base de manera independiente, como unirse a otras piezas de la firma como pulseras u otros collares. Además, habrá varias versiones, lisas y con circonitas, y todas en los tres baños tradicionales de la firma, oro, oro rosa y plata.

Además de las letras, tendencia esta temporada, los usuarios podrán encontrar otros modelos como turmalinas y circonitas de diferentes colores. Asimismo, la colección de perlas contará con su versión en charm. Y para conseguir que las piezas sean lo más personalizadas posible, incluye unas pequeñas banderas, que podrán ser grabadas.

Este servicio estará disponible en la tienda que la firma tiene en el número 4 de la Calle Orense de Madrid, el establecimiento más reciente de la marca y en el que ha estrenado también el innovador servicio Chrysos, un exclusivo sistema de limpieza de joyería. A través de este servicio cualquier cliente que haya adquirido una pieza en Apodemia puede limpiarla de residuos de crema o perfume en cuestión de minutos, consiguiendo que las joyas luzcan como el primer día.

"Desde nuestros orígenes hemos intentado crear joyas de calidad que puedan ser transmitidas de madres a hijas, y con ese espíritu de protección y durabilidad implantamos nuestra patente exclusiva de oro blindado. Ahora damos un paso más creando Chrysos con el fin de que estas además se mantengan perfectas en todo momento", continúa.

Estas son solo algunas de las novedades que ha incorporado la compañía durante 2019, sin embargo, su estrategia continúa con el reto de ampliar la oferta, y crear un universo que los clientes puedan disfrutar más allá de las fronteras de sus tiendas. Por eso, Jimena no se queda aquí y dando un paso más en su estructura apuesta por: "crear unos kits para que tú misma lo puedas montar en casa. Un regalo de lo más original" explica Von Knobloch.

¿Tienes la tuya ya en mente?