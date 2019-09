El 46% de las investigadoras en España considera que ser mujer dificulta su carrera

El 46% de las investigadoras que trabajan en España considera que ser mujer afecta negativamente a su carrera profesional, frente al 10% de hombres que así lo piensa, unas cifras que desvelan las diferencias de percepción de la desigualdad de género en el entorno laboral entre mujeres y hombres.

Así lo revela el 'Informe CERU de Igualdad de Género en Investigación', realizado por la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU), cuyos resultados han sido presentados este lunes en la sede de la Fundación Cotec, en Madrid.

Según los resultados, el 60% de las mujeres también afirma que el permiso de maternidad tiene efectos negativos en su carrera, una percepción que solo tiene un 33% de los hombres respecto al permiso de paternidad.

Concuerda con el hecho de que han disfrutado alguna vez de este tipo de permisos el doble de mujeres que de hombres (52% frente a 27%).

El informe refleja además que el 79% de los hombres se siente tratado de manera igualitaria en su lugar de trabajo, una igualdad que solo percibe el 55% de las mujeres. Por el contrario, el 70% de las mujeres piensa que las investigadoras no ocupan suficientes puestos de liderazgo en España, frente a un 53% de los hombres que opina lo mismo.

Otros datos significativos que arroja el estudio de CERU son que las investigadoras sienten menos apoyo de sus compañeros y compañeras de trabajo que los hombres (51% frente a 64%), piensan en mayor proporción que su trabajo no es valorado en su entorno (22% frente a 15%), se sienten menos animadas a solicitar un ascenso (51% frente a 61%) e incluso perciben en mayor medida que son desanimadas de manera activa a intentarlo (22% frente a 14%).

Resulta, por último, significativo que sólo un 40% del total de encuestados, hombres y mujeres, cree que los departamentos están comprometidos con la igualdad de género.

METODOLOGÍA Y ORIGEN DEL INFORME

Para realizar el informe se envió un cuestionario a investigadores de 63 instituciones españolas, incluidas universidades públicas y privadas, así como institutos públicos de investigación. Contestaron 1.295 investigadores (el 64% de ellos, mujeres), que representan todas las etapas de la carrera investigadora, desde estudiantes hasta líderes de grupo establecidos. Entre los consultados se cuenta con una muestra de todas las áreas de investigación.

La encuesta de CERU traslada a España la iniciativa impulsada en Reino Unido por instituciones como la Royal Society, la Royal Academy of Engineering, la Royal Society of Biology o la Academy of Medical Sciences que, a través del Equality Champion Unit (ECU), recopila de manera periódica datos sobre percepción y experiencia de género entre los investigadores en Reino Unido. Esta información se reúne en el último informe de la British Athena Survey of Science, Engineering and Technology (ASSET) 2016.