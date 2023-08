Las fracturas y los esguinces llenan las consultas durante el verano: La de tobillo es la lesión más frecuente

Las temperaturas veraniegas y el aumento del tiempo libre crean las condiciones idóneas para realizar actividades al aire libre, para probar nuevos deportes o empezar a hacer ejercicio. Esto propicia un aumento de consultas por golpes, fracturas, esguinces y lesiones meniscales. Calentar, evitar hacer ejercicio en exceso sin preparación previa o llevar calzado adecuado son las mejores medidas para evitar acabar en el médico.

“Hay una mayor predisposición para las lesiones en verano”, afirma el director de Urgencias de la Clínica Universidad de Navarra, José Javier Vara. El aumento de actividades al aire libre y acuáticas, el cambio de actividades respecto a invierno o hacer ejercicio sin la preparación suficiente son factores que hacen más propensas las lesiones durante esta temporada. “También gente que en condiciones normales no realiza ningún tipo de actividad, y en los meses de verano se suma a hacer algún deporte o alguna actividad recreativa”, añade.

Una de las lesiones más frecuentes en verano es el esguince de tobillo, según Vara. “Suele ocurrir cuando realizamos una pisada incorrecta con el pie invertido hacia dentro y se tensan en exceso los ligamentos que sujetan la articulación”, explica el médico. En niños son habituales las fracturas en muñeca y antebrazo, para tratarlas es necesario acudir al médico para su inmovilización.

Son también muy comunes la rotura del dedo meñique del pie al andar sin zapatos o en chanclas o sandalias. El uso continuado de sandalias planas y sin amortiguamiento o el caminar descalzos por la playa puede producir fascitis plantar, que causa dolor punzante en el talón y en la planta del pie.

En caso de esguince, Vara recomienda guardar reposo con la extremidad elevada y aplicar hielo para bajar la inflamación y, en caso de que duela mucho, se puede tomar un antiinflamatorio para bajar tanto el dolor como la inflamación. “Suele cursar con inflamación y edema, incluso a veces con un hematoma en la parte externa del tobillo y con dolor al apoyar y cuando echamos el peso a ese tobillo”, explica.

Cuidar la intensidad del ejercicio, contar con preparación previa, hidratarse antes, durante y después de la actividad, calentar y utilizar calzado adecuado son algunas recomendaciones de los expertos para evitar las lesiones. “Es muy aconsejable utilizar un calzado adecuado, idealmente que sujete incluso el propio tobillo. Realizar deporte con chanclas o con calzado que no nos sujete bien el pie predispone a que, en caso de una mala pisada, se produzca el esguince”, afirma Vara.

Fuera de las actividades deportivas, hay que tener cuidado con las lesiones cervicales por lanzarse al agua de manera inapropiada o por no conocer la profundidad del agua, golpes en el bordillo o con rocas. Puede llegar a producirse fracturas vertebrales o, incluso, lesiones medulares, como le pasó a Álvaro que se fracturó dos vértebras al tirarse al agua desde unas rocas.

Hace unos veranos se fue de vacaciones a Croacia con sus amigos. Unos de los días alquilaron un barco y el capitán les llevó a una zona que él conocía para que se tiraran al agua desde unas rocas. “Era la primera vez que lo hacíamos, ninguno tenía experiencia, pensábamos que no era muy alto. Cuando me tiré yo, tuve la mala suerte de que caí mal y al chocar con el agua me fracturé dos vértebras”, cuenta Álvaro. Estuvo tres días en el hospital de Dubrovnik ingresado y cuando llegó a España tuvo que llevar un corsé durante dos meses. Estuvo un año sin poder hacer deportes como bicicleta por la postura y tuvo que realizar rehabilitación. Una mala caída que le costó muchos meses de recuperación.