Las fiestas, época complicada para la obesidad y los trastornos alimentarios

1 de cada 4 hombres y el 23 por ciento de las mujeres viven con obesidad en España. En niños, la tasa es del 17 por ciento y es que España se sitúa a la cabeza de los países europeos en obesidad con tasas de sobrepeso superiores al 60 por ciento y al 23 por ciento en la población infantil según los datos de la OCDE. Las celebraciones navideñas y fiestas son una época complicada para estas personas para quienes la comida fue o sigue siendo un refugio y también para quienes sufren trastornos alimentarios.

“Para las personas que viven con obesidad las comidas y cenas navideñas son fuente de muchísima ansiedad. Tienen mucho miedo a perder el control durante las celebraciones y a ganar peso. Es una ansiedad anticipatoria muy común estos días en las consultas y, a pesar de ella, la realidad es que quienes vuelven en enero no suelen haber aumentado tantos kilos como pensaban”, explica a COPE Irene Bretón, presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (FSEEN).

Si esto ocurre es porque, según señala, “son personas que conviven con esta enfermedad y conocen las estrategias compensatorias que deben poner en marcha estos días” ya sea aumentando la actividad, limitando las calorías o ajustando con su médico su tratamiento farmacológico a esta época del año de más reuniones con familia y amigos.

“Es importante que haya alternativas saludables también en los menús de Navidad, Fin de Año o Reyes para quienes quieran controlar su peso, debemos planificarlos bien y cuando llegan vigilar la cantidad que comemos ya que está demostrado que la variedad hace que comamos más. Y también siempre pero particularmente en Navidad la sed debemos calmarla con agua y solo después tomar vino o cualquier otra bebida con calorías”, subraya Bretón partidaria de pesarnos una vez por semana porque “entre una talla y otra de ropa caben muchos kilos”.

Si finalmente eso ocurre y se produce el temido aumento de peso, lo mejor, asegura, es fijar unos propósitos de año nuevo realistas y concretos; adoptar una dieta más restrictiva o sustitutivos adecuados de comidas o ajustar los tratamientos farmacológicos a la vuelta de las vacaciones porque la obesidad “no es una simple ganancia de peso sino que tenemos más tejido adiposo, más grasa en el cuerpo localizada donde no debe y que funciona mal y tenemos que conocer por qué ocurre esto y las complicaciones de la obesidad y aún tenemos por ello necesidad de mucha investigación que ya ha dado lugar a avances muy alentadores”.

Federico Luis Moya convivió durante años con la obesidad hasta someterse a una doble operación de reducción de estómago con las que perdió 100 kilos, han pasado tres años, pero considera que debe seguir en alerta toda la vida ante lo que define como una carrera de fondo: “hay que tener cuidado y estar siempre en alerta, esto es muy difícil y no es que te operen y que se acabó el problema porque es crónico. Nadie está libre de volver a ganar peso.”

“Con la comida hay que poner un toque de atención y decir que igual te estás pasando porque psicológicamente somos vulnerables. Al menos es mi caso; me escudé en la comida durante años y muchos de los que lo hacemos tenemos ansiedad, algunos depresión, y al final todo lo basamos en la comida. Además, estamos en una sociedad que todo lo bueno y lo malo lo celebramos en torno a la comida” explica a COPE Moya, al frente de la Asociación Bariátrica Hispalis.

Morgan Salmón es un padre y abogado mexicano que también convive con la obesidad, le llevó 14 años darse cuenta de que lo que sufría era una enfermedad. Llegó a pesar 115 kilos al borde de ser candidato para someterse a la cirugía bariátrica. Gracias al tratamiento basado en la evidencia científica su vida cambió y pudo bajar de peso. Es lo que reclama para todos los pacientes que conviven con la obesidad.

“Cuando me acuerdo de mi situación veo dos personas: por un lado, me decía a mí mismo no estás gordo sino fuerte y que podría ser peor, pero en paralelo me decía que para qué empezar una nueva dieta si no lo vas a lograr, para qué comenzar con la dieta número 500 si las otras 499 las abandonaste el primer día. Cuando finalmente me pusieron un tratamiento con un fármaco me di cuenta de mi problema no era mi fuerza de voluntad o la falta de motivación, sino que tenía una enfermedad que me impedía bajar de peso” asegura Salmón en COPE.

Considera que “es algo con lo que siempre voy a vivir y que me va a exigir un esfuerzo continuo para ir tomando las decisiones más acertadas con la alimentación”, algo de lo que es particularmente consciente en las copiosas cenas y comidas de las fiestas navideñas.

Periodo difícil también para las 400.000 personas con un TCA

Las personas que padecen algún trastorno de la conducta alimentaria (TCA), los más habituales la bulimia y la anorexia además del trastorno por atracón, pueden experimentar empeoramientos notables coincidiendo con las fechas navideñas en las que son numerosas las reuniones en familia, así como las comidas abundantes, según advierten expertos de Mentalia Salud,compañía especialista en la atención a personas con enfermedades de salud mental.

“Cantidades de comida desorbitadas puestas en el centro de la mesa pueden generar en las personas que sufren un TCA unas sensaciones de profundo descontrol que suele agravar el malestar propio de la enfermedad. Además, la compra de ropa para las diferentes celebraciones puede ser un factor añadido de estrés para estas personas, ya que se enfrentan a las temidas tallas”, explica Miguel Ángel Morate, director técnico de un centro de atención especializado en el tratamiento de los TCA.