Las farmacias de Madrid distribuirán 7 millones de mascarillas FFP2 a partir del lunes

El Colegio de Farmacéuticos pide a la ciudadanía tranquilidad para evitar aglomeraciones: "Las unidades no se van a agotar"

Las farmacias madrileñas repartirán de forma gratuita a partir de este lunes siete millones de mascarillas FFP2 entre la población de la Comunidad de Madrid, que dispondrá de 15 días para poder retirar las unidades, por lo que solicitan a los ciudadanos que acudan de forma escalonada a sus respectivas oficinas.

Así lo ha indicado el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis González Díez, para recalcar que la mitad de las 14 millones de mascarillas FFP2 comprometidas por el Gobierno regional ya estarán a partir del lunes y martes en las 2.882 oficinas de la Comunidad de Madrid.

Para su retirada por parte de los madrileños, será necesario presentar la tarjeta sanitaria o el DNI en el caso del colectivo de funcionarios mutualistas. Así, dispondrán de un periodo de 15 días para retirar esta mascarilla.

Con el fin de que el sistema de receta electrónica de la red de oficinas de farmacia soporte el volumen de demanda previsto desde el lunes, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, junto con la Consejería de Sanidad y Movistar, compañía que da soporte informático al sistema de receta electrónica, han incrementado la capacidad de la red en un esfuerzo conjunto realizado durante las últimas 24 horas.

La institución colegial subraya que se trata de un tipo de mascarilla autofiltrante "de calidad, pensada para personal sanitario, con una eficacia de filtración de partículas superior o igual a 92 en un índice de 100".

El grupo Cofares será la distribuidora farmacéutica elegida por la Comunidad de Madrid para hacer llegar el material de protección a todas las oficinas de farmacia de la región, dado que "conoce perfectamente" la ubicación de todas ellas y es la entidad que asume la logística del abastecimiento de medicamentos.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha explicado a Europa Press que ya tiene constancia de que parte de las unidades han llegado ya a oficinas de Madrid capital y zonas rurales de cara a su reparto este lunes.

Además, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la población porque "va a haber unidades para todos" y ha recordado que el convenio de colaboración suscrito con la Comunidad de Madrid contempla este tipo de campañas.

En este sentido, González Díez ha apuntado que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, contactó con la entidad colegial para efectuar la entrega de estas mascarillas a la población, lo que es "adecuado" y "correcto" por la "capilaridad" que tiene en la región la red de oficinas de farmacia.

A su vez, el máximo representante del Colegio de Farmacéuticos ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población y "no acudan en masa" este lunes o martes porque tienen dos semanas para retirarlas.

"Es un procedo sencillo y tenemos que ponernos en el sitio de los demás. Pido a la población que nos ayuden, que no hay prisa y que no vayan todos de golpe el lunes o el martes. Tenemos que seguir dispensando medicamentos y atender a la población de pacientes crónicos", ha subrayado González Díez para añadir que las mascarillas "no se van a agotar" y que "seguro" que la población va a ser responsable de cara a evitar colas o aglomeraciones.

Además, ha ensalzado la labor de los farmacéuticos durante la crisis del coronavirus porque todos los días están "cumpliendo fenomenal" su labor de servicio público, sobre todo en zonas rurales donde la "única autoridad sanitaria es el farmacéutico".

Luis González ha resaltado, además, la importante contribución y colaboración profesional que los farmacéuticos están manteniendo durante esta emergencia sanitaria, así como el papel que pueden desempeñar en el proceso de salida de la crisis en tareas de vigilancia epidemiológica de nuevos brotes, a través de la detección de casos o el diagnóstico precoz.

Por último, el presidente del COFM ha vuelto a apelar "a la colaboración, el sentido común y la responsabilidad individual de cada madrileño para que no se produzcan aglomeraciones en las farmacias y para utilizar de una forma adecuada todos los medios de protección a su alcance, a fin de evitar la expansión del virus y salir cuanto antes del actual escenario".