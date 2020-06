Las familias numerosas, golpeadas por la crisis y con dificultades para acceder a las ayudas

Las consecuencias económicas de la pandemia las sufren en especial las familias numerosas. Más de la mitad, un 55%, han visto cómo se reducen sus ingresos durante las últimas semanas. Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la participación de la empresa demoscópica GAD3, para conocer el impacto de la crisis.

Pero ese no es el único problema que tiene este colectivo. En COPE hemos puesto el foco en una de esas familias que no están pasándolo precisamente bien. Beatriz conoce bien una de las realidades que también se describen en el citado informe. Sólo el 15% se han podido acoger a las medidas extraordinarias que ha planteado el gobierno, algo que no es nuevo: “Te tienen en cuenta tus ingresos, pero no tus gastos obligatorios”, comenta resignada Beatriz. Ella tiene cuatro hijos, uno en infantil, dos en primaria (son gemelos) y otro en secundaria. Desde hace un año está en el paro y su marido, ahora, se ha visto afectado por un ERTE, que incluso ha cobrado con retraso: “¿Me tengo que ver en la calle para que me den algún tipo de ayuda?”, se llega a preguntar.

Afortunadamente, ha conseguido una moratoria en el pago de la hipoteca, pero quitando de la factura de la luz, poca cosa: “En el agua me descuentan por ser familia numerosa 1’20€. Entre que me descuenten eso y nada me da igual”. La falta de ayuda en una situación límite como esta obliga a pedir ayuda a los que siempre están ahí: “Si mi madre no me dejara dinero no sé lo que pasaría”, reconoce.

Es complicado de saber, pero el hecho que solo el 15% de las familias numerosas hayan podido acceder a las ayudas no invita al optimismo. De ese porcentaje, por ejemplo, solo un 3% se podrían acoger al Ingreso Mínimo Vital aprobado por el ejecutivo.

Todo esto va un poco en la línea de lo que se viene explicando desde Federación Española de Familias Numerosas. Su presidente en funciones, José Manuel Trigo, asegura que en “las primeras medidas aprobadas por el Gobierno no se suele tener en cuenta la realidad de estos hogares, no se piensa en su tamaño ni en sus necesidades y, se fijan límites de renta que son demasiado bajos para una familia que tiene un mínimo de 3 hijos; por lo que una mayoría de estos hogares queda siempre fuera de las ayudas”.