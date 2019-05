El 25 % de las familias encabezadas por una mujer vive en la pobreza severa

Cuatro de cada diez familias encabezadas por una mujer con hijos a cargo se encuentran en riesgo de pobreza y el 25 % de ellas, una de cada cuatro, vive ya en una situación de pobreza severa.

Son cifras que aporta Save the Children con motivo de la celebración el próximo domingo del Día de la Madre, en un comunicado, en el que recuerda que en España hay un total de 1,8 millones de hogares monoparentales y en la mayoría, el 82 %, está al frente una mujer.

Más de la mitad de esas familias monoparentales no puede afrontar gastos imprevisto, de hecho, el 17,6 % ha tenido retrasos en los pagos de alquiler o la hipoteca, el 8 % no puede comer carne, pescado o su equivalente vegetariano cada dos días y un 14 % no puede tener la casa a temperatura adecuada.

Save the Children asegura que la pobreza que afecta a las madres persiste en el tiempo, ya que el 29,5 % de las familias formadas por una mujer sola con hijos a cargo lleva "atrapada" en el círculo de la pobreza al menos dos de los últimos tres años.

Así, la ONG, que recopila datos de Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística, entre otros, sostiene que las madres solas además tienen más dificultades para salir de la pobreza debido a la falta de oportunidades laborales, la brecha salarial o la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar.

Subraya que España es el país de la UE que menos pobreza reduce (solo disminuye un 20 % en los hogares con niños y un 14 % en los hogares con madres solas con hijos), con lo que insta al nuevo Gobierno a dar prioridad a esta situación.

En concreto, pide que las familias monoparentales, sobre todo las encabezadas por una mujer, sean reconocidas con una categoría especial y con los mismos criterios en todo el Estado como sucede con las familias numerosas, al tiempo que solicita que la prestación por hijo a cargo aumente hasta los 100 euros al mes.