Las familias afectadas por la falta de auxiliares de educación especial en Huesca constituirán una asociación

Las familias afectadas por la falta de auxiliares de educación especial van a constituir una asociación para luchar porque las necesidades de sus hijos estén cubiertas en los centros educativos.

Varios centros educativos de la provincia de Huesca se han concentrado en las últimas horas para exigir auxiliares de educación especial de manera urgente. Se trata de una movilización que en principio iba a llevarse a cabo en Sabiñánigo y que finalmente se extendió a colegios de Huesca, Sariñena, Bielsa o Lanaja, entre otras localidades.

Los afectados sostiene que la ausencia de esta figura en los centros afecta a todos los niveles, desde el alumnado que precisa de esta figura, al profesorado que no puede dar respuesta a sus necesidades específicas ni atender correctamente al resto del alumnado, los equipos directivos se ven en la obligación de afrontar esta problemática sin los medios necesarios y las familias que ven como las necesidades de sus hijas no se están atendiendo.

El colegio Juan XXIII de Huesca es uno de los centros afectados por los recortes en el número de auxiliares de educación especial y lamentan que a pesar de que las necesidades han aumentado cuentan con 45 horas semanales menos de auxiliar que el curso pasado.

En este punto, la madre de un niño con parálisis cerebral, Laura Gabás, que es alumno del colegio Juan XXIII de Huesca, ha apuntado que con esta situación no sólo se ven afectados alumnos y centros, también las familias. "Estamos muy enfadados --ha argumentado-- porque creemos que están vulnerando los derechos de nuestros hijos y es su derecho a la igualdad y educación, me gustaría que la gente fuera consciente de esto y que se diera cuenta de que esto no es el problema de unos cuantos, sino de que es algo que nos concierne a todos".

Esta madre ha indicado que es un problema que se da en todo Aragón, sobre todo en Huesca y Teruel, y apunta a la creación de una asociación de padres afectados de todas las partes de Aragón.

"Vamos a crear --ha avanzado-- una asociación de todos los padres afectados, independientemente del colegio que sea y vamos a luchar no para que nos dejen como el año pasado, que tampoco era suficiente, sino para que nuestros hijos tengan lo que realmente necesitan que es lo que los grupos de orientación le trasladaron ya a Educación".

La directora del colegio Pirineos-Pyrenée Huesca, Alicia Eito, ha puesto como ejemplo la situación de su centro y ha dicho que han solicitado cinco auxiliares a final del curso pasado por las necesidades que tiene el alumnado, además este año es centro preferente con un aula TEA. "El curso pasado teníamos dos auxiliares de educación especial y este curso nos concedieron dos personas".

Por su parte, la directora del El Parque, Teresa Martín, ha destacado la necesidad de apoyo que tienen los alumnos de la educación especial. "Lo que hace el centro es atender lo mejor posible al alumnado, pero necesitan apoyo para que su atención educativa sea de la máxima calidad y no pueden verse beneficiados porque no tienen esas horas que deberíamos aportarles desde el centro educativo y al final es un detrimento para la calidad educativa".

Varios padres se reunirán este viernes a las 17.30 horas en el Pedro J. Rubio para tratar dos puntos, la creación de la asociación y los pasos a seguir.