Las espeluznantes imágenes de un niño que se cae en el hueco de un tranvía

En las últimas horas hemos sigo testigo a través de las redes sociales de lo nunca visto ahora. Si bien es cierto que en ocasiones se hace viral accidentes cotidianos que sucede a la gente en grandes aglomeraciones como puede ser unas escaleras mecánicas de un centro comercial o en un avión, esta vez el episodio ha tenido lugar en una estación de metro.

Los hechos se produjeron en Australia, donde en una de las estaciones de metro del país oceánico, un menor de unos dos o tres años cayó por el hueco que separa el tren de la plataforma. En el momento de la caída, se desató el pánico entre los viajeros que esperaban en el metro, y que avisaban al conductor para que no arrancara el convoy. Mientras, los familiares del pequeño, trataban de sacarle del hueco. La historia tuvo por fortuna un final feliz, ya que al final del video se puede contemplar a su madre consolando a su retoño tras haber vivido este capítulo que, pese a su corta edad, no olvidará en el resto de su vida.

Australia releases hair-raising security images of a child falling between a train and a station platform. More here: https://t.co/71Y3GCBXCu pic.twitter.com/tTwyN0mAjv