Las escuelas de Barcelona y Lleida comienzan a ofrecer atención presencial

La Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña ha asegurado que los centros educativos de los territorios que este lunes han entrado en fase 2 de la desescalada --Barcelona, Metropolitana Sud, Metropolitana Nord y Lleida-- han reabierto sus puertas para comenzar a ofrecer atención educativa presencial.

En un comunicado, el departamento ha afirmado que este lunes han comenzado a realizar atención presencial 1.413 centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria -el 60% de cataluña-- y 566 centros concertados --el 80% de cataluña--, mientras que el resto lo hicieron la semana pasada.

Ha informado que solo dos escuelas no han podido abrir y lo harán mañana: la escuela Salvador Vinyals de Terrassa (Barcelona), que no ha podido abrir tras localizarse un enjambre de abejas, y la escola Espiga de Lleida, que no había podido ser limpiada y desinfectada y lo está haciendo este lunes.

El departamento ha recordado que el curso 2019-2020, que acaba el 19 de junio, continúa de forma telemática en lo que se refiere a las clases lectivas, y que el servicio presencial que se ofrece a partir de la fase 2 tiene un carácter voluntario.

Ha señalado que Infantil se ha abierto para atender las necesidades de conciliación y Primaria para los alumnos de sexto que finalizan etapa; en el caso de ESO y postobligatoria, el retorno es para los alumnos que acaban etapa y obtienen titulación y aquellos que tienen que superar pruebas de acceso como la Selectividad.

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha asegurado este lunes en una entrevista en Ser cataluña que "la parte mayoritaria de las familias" ha elegido que sus hijos se queden en casa en lugar de ir a las escuelas, que ya están abiertas en toda cataluña.