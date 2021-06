Las empresas, comprometidas por el Día Mundial del Medio Ambiente

Las empresas españolas han vuelto a realizar numerosas acciones de concienciación además de dar a conocer avances en materia medioambiental por el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este 5 de junio, con el lema 'Reimagina, recrea, restaura'. Establecido por la ONU en 1977, el objetivo de esta jornada pasa por aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente.

En el caso de la Fundación Microfinanzas BBVA señala que, en 2020, a través de sus entidades en la región, ha desembolsado más de 20,6 millones de dólares en microcréditos para que unas 14.500 personas en vulnerabilidad pongan en marcha medidas de adaptación al cambio climático que les permitan hacer un buen uso del agua y la energía, tener sistemas de saneamiento básico, invertir en infraestructuras sostenibles, reciclar o implementar técnicas agrícolas ecológicas.

De este modo, han podido atender a más de dos millones y medio de emprendedores en cinco países de Latinoamérica (Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá), con productos y servicios financieros (microcréditos, cuentas de ahorro y microseguros) y capacitación, con especial atención a los retos globales del cambio climático que tienen mayor incidencia en las poblaciones vulnerables.

"El cuidado del medio ambiente forma parte del AND de la FMBBVA, como un requisito indispensable para cumplir nuestro propósito de promover el desarrollo sostenible de emprendedores en vulnerabilidad", señala el responsable de Sostenibilidad Medioambiental de la FMBBVA, Joel Hernández. Según ha explicado, esta estrategia medioambiental se basa en una cultura 'verde'; un conocimiento de la relación entre la actividad económica de los emprendedores, el clima y el medio ambiente, y una oferta de finanzas verdes adaptada a estas circunstancias particulares. Todo, apoyado en la tecnología, la medición y en las alianzas.

Además, BBVA iluminará de color verde sus sedes en el mundo con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Por otro lado, desde Too Good To Go, han reunido a 14 artistas de toda Europa --entre los que se encuentra el español Óscar Alonso, más conocido como 72kilos-- para lanzar 'Arte contra el desperdicio alimentario', una colección exclusiva de pósteres de edición limitada que constituyen una interpretación artística única sobre el desperdicio de alimentos.

Como señala la compañía, un tercio de la comida producida a nivel mundial se desperdicia y los expertos señalan que reducir el desperdicio de comida es la forma más efectiva de combatir el cambio climático. Todos los beneficios recaudados irán destinados al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), la mayor organización que trabaja para erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo, Nobel de la Paz en 2020.

En cuanto a GSK Consumer Healthcare, la división de la compañía en España ha sellado un acuerdo de colaboración con la asociación Reforesta para trabajar contra la desertificación y los efectos del cambio climático. Así, con el apoyo de Rhinomer, crearán 'La Arboleda de GSK'.

ASISA Vida ha lanzado la campaña 'Un árbol, más vida' e impulsará la plantación del 'Bosque ASISA Vida', que colaborará con uno de los proyectos que la iniciativa AlVelAl impulsa para la reforestación de algunas zonas en el norte de Granada. Desde Sanitas, retan a dejar el coche un día a la semana, a través de su programa 'Healthy Cities', para proteger el medio ambiente y la salud de las personas

Mientras, Robeco ha anunciado que 55 firmantes se han sumado al Compromiso Finanzas para la Biodiversidad en 2020, que representan 9 billones de dólares de activos bajo gestión, "una increíblefuerza sobre el progreso que la industria financiera está realizando para combatir el riesgo sistémico que representa la pérdida de biodiversidad a nivel mundial", subraya la compañía.

En la misma línea, Boston Consulting Group defiende que las empresas pueden jugar un papel decisivo en la construcción de una sociedad sostenible. Por ello, en 2019 lanzó el Centro Global para el Cambio Climático y la Sostenibilidad de BCG, que integra a más de 550 expertos en temas relacionados con la sostenibilidad. A su vez, BCG es partner de consultoría de la cumbre COP26 que se celebrará en noviembre de 2021 en Glasgow (Reino Unido) que busca alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Endesa ha creado una aplicación para reportar incidencias bajo las líneas eléctricas y proteger los bosques y Mitsubishi Electric recuerda su 'Declaración de Sostenibilidad Ambiental 2050' y señala que la compañía ya ha conseguido la reducción del 36% de emisiones de CO2 del uso del producto desde 2001; reducción del 100% de residuos de plástico; o reducción de 1.000 toneladas de residuos en el último año, entre otros avances.

'Lean & Green', la iniciativa europea coordinada en España por AECOC para la descarbonización de la logística, ha incorporado 13 nuevas empresas en lo que va de 2021. El proyecto llega así a las 70 empresas comprometidas con la descarbonización de la logística.

Kellogg reconoce la importancia del trabajo de los agricultores en la protección del medio ambiente con el ejemplo concreto de los cultivos de arroz del Delta del Ebro, donde implementa diversas prácticas agronómicas para ayudar a los agricultores a mejorar la salud de los suelos y proteger los cultivos. En sus embalajes, utiliza cerca de 190 toneladas menos de cartón y plástico al año, lo que, combinado con la eficiencia del transporte, elimina 700 toneladas de carbono al año.

Smurfit Kappa redujo un 7% sus emisiones de CO2 el pasado año, como revela la 14ª edición de su Informe de Desarrollo Sostenible y Fraternidad-Muprespa ha dado a conocer que ha reducido un 75% en cuatro años su huella de carbono. Además, pone el foco en su campaña 'Quiero Ser Verde', con la que traslada el mensaje de que, además de la protección de trabajadores en su ámbito laboral, también promueve su conciencia ambiental. Según el I Estudio de Movilidad Multimodal realizado por GoTo en 2021, el 84% de los ciudadanos ya considera que la movilidad multimodal hace las ciudades más sostenibles y habitables.

En España, más de 400 entidades acreditadas por ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, han demostrado contar con la capacidad técnicanecesaria para la realización de más de 500 actividades de evaluación y control medioambiental, aportando una mayor eficiencia a la protección del medio ambiente y la preservación de los ecosistemas marinos y terrestres.

Vithas ha logrado reducir las emisiones de CO2 en 709 toneladas en 2020, equivalente a plantar 2.365 árboles, Wolters Kluwer España también ha reducido un 88% su producción en papel, y Epson y National Geographic se han alíado para reducir el impacto de las empresas en el cambio climático en el marco de la nueva campaña de Epson 'Turn Down the Heat'.

Ecovidrio celebra que desde 2017 son ya más de 2.000 iniciativas ciudadanas las que se han registrado en #Ecólatras, la plataforma lanzada por la entidad como lugar de encuentro para todas aquellas personas que quieren generar un impacto positivo e impulsar el cambio hacia un futuro sostenible desde la acción individual.

Desde su creación, 80.000 ciudadanos han participado a través de la primera plataforma digital de eco-movilización de España. El proyecto ganador del primer trimestre de 2021 ha sido la empresa 'NoTime Eco Brand' por su colección de zapatillas fabricadas en una empresa familiar de Elche a partir de materiales reciclados.

Según un estudio de IBM, 6 de cada 10 españoles cambiarían sus hábitos de consumo para mejorar el medio ambiente y la mitad de los españoles encuestados está dispuesto a pagar más por marcas sostenibles, entre otras conclusiones.