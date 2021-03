Las dos diputadas de IU en Asamblea Madrid compiten en primarias con sus listas para incorporarse luego a la de UP

Las dos actuales diputadas de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez y Vanessa Lillo, se presentarán a las primarias de Izquierda Unida Madrid para elegir a la candidatura que luego se integrará en la lista pactada con Podemos para las elecciones anticipadas del 4 de mayo en la Comunidad.

En la lista encabezada por Sánchez, que fue número 2 en la lista de Unidas Podemos hace dos años y era portavoz adjunta de este grupo en el Parlamento autonómico, aparece como número cuatro el que fuera delegado de Economía en el Ayuntamiento de Madrid hasta que fue cesado por Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato. En segundo lugar aparece el concejal de IU en Villaviciosa de Odón Mariano Pérez y en tercer lugar la poetisa Leire Olmeda.

Cierra esta lista, llamada 'UnidasMadrid' el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, y también aparecen en ella el nuevo consejero de RTVE y director de 'Mundo Obrero', José Manuel Martín Medem o la alcaldesa de Ciempozuelos, Chus Alonso.

Sol Sánchez ha explicado a Europa Press que en su candidatura "diversa y plural" concurren "todas las corrientes y sensibilidades" de Izquierda Unida, entre ellas Izquierda Republicana, Frente Amplio o Debate y Programa. Todo con el único objetivo de "continuar con el trabajo que se ha hecho estos dos años en la Asamblea y construir una verdadera alternativa al Madrid de Ayuso".

La portavoz parlamentaria asegura que desde el principio han buscado el consenso con la otra candidatura y que todavía están a tiempo de pactar una lista conjunta, tal y como marcan los estatutos de la coalición, que priman el consenso antes que la competición. De hecho, ha indicado que envió una carta buscando dicho consenso pero que la otra candidatura optó por postularse primero.

"El pasado miércoles nuestra compañera Sol Sánchez hizo una propuesta con la mano tendida a llegar un acuerdo de lista única. Hoy nuestra candidatura pide a la junta electoral de IU Madrid que reúna a todas las candidaturas en busca de consensos. Por nosotras no va a ser", ha escrito este tarde en Twitter 'Unidas Madrid'.

"Creo que podríamos haber mantenido la lista de 2019, que fue de un consenso absoluto porque al final se trata de unas elecciones anticipadas y dentro de dos años habrá otra", ha declarado Sánchez a Europa Press.

CANDIDATURA DE VANESSA LILLO

De la candidatura de Lillo, que no se ha hecho pública, está apoyado por el Partido Comunista de Madrid y de algunas localidades, cuyas cuentas y algunos líderes la han apoyado en redes sociales; pero no por la dirección del PCE. En cambio, las cuentas de IU no pueden por reglamento decantarse por ninguna lista.

Lillo ha explicado a Europa Press que fue una decisión "plural y colectiva" la de presentarse a las primarias y que antes buscaron una candidatura unitaria que ella encabezaría por su trabajo en Sanidad durante estos dos años en la Asamblea; pero que la otra parte "la rechazó".

"Yo me considero una militante al servicio de la organización. Es una propuesta colectiva y no he podido decir que no. Es un orgullo, un honor y responsabilidad. Se trata de un ejercicio de garantía de democrática sin confrontación y con el objetivo común de reunir a los mejores perfiles para echar a Ayuso el 4 de mayo y defender a la clase trabajadora", ha explicado.

El plazo para inscribirse a estas primarias para el 4M de IU Madrid termina hoy mares a las 21 horas y cuando se revisen el comité electoral realizará una proclamación oficial las candidaturas. Los afiliados y simpatizantes podrán votar los días 25, 26 y 27 y de forma presencial el día 28 en diferentes puntos que fije la organización. El día siguiente a las 21 horas se proclaman los elegidos.