Las conmovedoras palabras de la viuda de Reyes ocho meses después de su muerte

El pasado 1 de junio, el futbolista del Extremadura UD, perdía la vida en un fatal accidente de tráfico. Circulaba a 200km/h. Junto a él, iban sus dos primos: Jonathan Reyes, que también falleció y Juan Manuel Calderón que sobrevivió aunque pasó un tiempo en la UCI. Calderón tenía quemaduras en el 60% de su cuerpo ocasionadas mientras intentaba sacar del coche a sus seres queridos. Aquella tarde, Reyes se dirigía hacia su Utrera natal para vivir unos días en familia y desconectar del ajetreo de su carrera profesional. Jamás llegaría a su destino.

Más de ocho meses después de su muerte, su mujer ha querido recordarle. Noelia López ha compartido una foto junto a su marido, que ha acompañado de unas palabras muy bonitas. Su mujer ha recurrido a un bonito poema de Pablo Neruda, concretamente 'Queda prohibido'.

El mensaje que acompañaba la imagen era el siguiente: “Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague tus dudas y mal humor. Queda prohibido dejar a tus amigos, no intentar comprender lo que vivieron juntos, llamarles solo cuando los necesitas. Queda prohibido no crear tu historia, dejar de dar las gracias a Dios por tu vida, no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual”, escribía Noelia a través de su cuenta en Instagram.

Sus seguidores aprovechaban estas palabras para enviarle todo el apoyo posible, en unos días muy difíciles para ella y su familia. Se cumplen ocho meses desde el fallecimiento del exfutbolista del Arsenal y de la selección española, José Antonio Reyes.