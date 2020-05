Las clínicas de cirugía plástica reabrirán el lunes con restricciones

Lara Malvesí

Las clínicas de cirugía plástica, que han cedido materiales a los hospitales públicos durante la crisis sanitaria, reabrirán en los próximos días con restricciones, han explicado a Efe varios cirujanos y la presidenta de la Sociedad Catalana de Cirugía plástica, reparadora y estética, Ana López.

La doctora López ha señalado que los profesionales del sector podrán empezar a reabrir sus clínicas y realizar algunas intervenciones menores, de corta duración y a pacientes sanos y sin patologías añadidas a partir de la semana próxima, aplicando sentido común y todas las medidas y garantías.

Por ahora, solo cuentan con la orientación de lo estipulado en el real decreto del 14 de marzo sobre intervenciones demorables durante el estado de alarma y una nota en el mismo sentido del Colegio de Médicos de Barcelona, pero el departamento de Salud de la Generalitat no ha especificado más allá.

Para López queda claro que a partir del 11 de mayo, y teniendo en cuenta la apertura ya de centros de estética y otros servicios, se pueden abrir las consultas bajo el máximo criterio de responsabilidad y siempre que se puedan tomar todas las medidas, como pruebas PCR a profesionales y pacientes.

Además de intervenciones de cirugía plástica, también quedaron pendientes intervenciones de cirugía reparadora demorables o asociadas a operaciones oncológicas aplazables, como reconstrucciones de mama, que ahora se podrán retomar.

Algunas debían tener lugar en las clínicas privadas como las del doctor Iván Mañero, de IM Clínic, en Sant Cugat (Barcelona), que cerró temporalmente sus quirófanos y, como la mayoría de centros del sector, cedió su material, desde batas y equipos de protección individual (EPI) a camas para ucis y respiradores, a los hospitales públicos.

Durante estas semanas se ha hecho seguimiento de las operaciones y pruebas de posoperatorio imposibles de realizar a distancia y para los pacientes operados inmediatamente antes del estado de alarma.

A partir de ahora, muchas primeras consultas y visitas de seguimiento se podrán realizar por vía telemática, ha señalado el cirujano.

En el caso de Mañero, si todo va bien, el próximo lunes reabrirá la clínica, centro que en los últimos dos meses ha estado adaptándose para mantenerse como espacio "covid free" (libre de covid).

En los últimos días han estado volviendo a planificar las cirugías que habían quedado pendientes, si bien también habrá desescalada en la tipología de intervenciones que se podrán empezar a realizar en los próximos días.

Para ello, su equipo se está realizando pruebas PCR que también deberán pasar los pacientes, además de otras medidas de protección, desinfección máxima de quirófanos y cámaras térmicas en el edificio o restricción de acompañantes y escalonamiento de pacientes.

Mañero ha explicado que las primeras cirugías serán las que se realizan en tres o cuatro horas como máximo (la mayoría de operaciones de aumento de mamas o rinoplastias o pequeñas liposucciones, por ejemplo) y a pacientes de menos de 60 años.

Preguntado sobre si su sector se verá afectado tras la COVID, ha asegurado que el teléfono no ha dejado de sonar en los últimos días y que lo que ha ocurrido no solo implicará que no decaigan las intervenciones por los efectos físicos del confinamiento, sino también porque en momentos de crisis "la gente quiere invertir más en sí misma".

"En época de crisis es cuando se venden más pintalabios", ha destacado, "eso lo ha confirmado la historia antes". EFE