Las claves de la reunión entre Sánchez y Casado y otras cuatro noticias del día

1. El PP condiciona la negociación de los Presupuestos a que Sánchez vete a Podemos, y Ciudadanos tiende la mano

Arranca la cuenta atrás para intentar sacar adelante unos nuevos Presupuestos. La sombra de Cristóbal Montoro todavía se cierne en unas cuentas públicas que ya son las más longevas de la historia de la democracia. Hasta tres veces se han llegado a prorrogar. El PSOE se encomienda a la aritmética parlamentaria y espera que las negociaciones lleguen a buen puerto para amarrar 176 diputados, los necesarios para que se acepte el borrador.

2. Ministerio de Universidades: una cartera que gestiona 500 millones sin competencias y sin ministro

Ricardo Rubio / Europa Press / ContactoPhoto

Una de las primeras sorpresas del Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que ver con la cantidad de carteras ministeriales que incluía el primer Gobierno de coalición con Unidas Podemos. La entrada o no de los morados en el nuevo Ejecutivo fue uno de los principales escollos para no alcanzar un acuerdo que hiciese arrancar la legislatura en abril, y tras las elecciones del 10 de noviembre ninguno de los dos partidos podían permitirse no llegar un acuerdo. Por eso, a tan solo 24 horas de haber cerrado los colegios electorales, Sánchez e Iglesias suscribieron un acuerdo de legislatura.

3. El plan 'Me Cuida' provoca dudas sobre su efectividad para asegurar la conciliación familiar y laboral

El plan 'Me Cuida', que se aprobó al inicio de la pandemia ante el cierre de colegios, permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello. En el caso de que el niño sea negativo en la PCR pero tenga que hacer unos días de cuarentena, la portavoz del Ejecutivo ha indicado que el padre sería el cuidador del que hace la cuarentena y no del enfermo.

4. Un juzgado anula el confinamiento de Benigànim ordenado por la Generalitat

Pacientes con coronavirus ngresados en los hospitales andaluces (EFE)

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de València ha anulado el decreto de la Generalitat que imponía el confinamiento durante 14 días a la localidad valenciana de Benigànim ante el avance de los contagios por coronavirus, según ha informado el TSJCV.

5. Hasta 426 niños podrían morir al día de hambre en África por el impacto de la COVID-19

Una mujer desplazada con sus hijos en SomaliaÀ?

El grave impacto que está teniendo la pandemia de COVID-19 en la alimentación de la población en el África subsaharian deja a 67.000 niños en riesgo de morir de hambre antes de que acabe el año, unos 426 al día, a menos que se adopten medidas para evitarlo, ha alertado Save the Children, en base a un estudio publicado por 'The Lancet'.