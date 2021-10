Las claves para encontrar al mejor cirujano estético

El sector de la estética es uno de los pocos que no se vio afectado por la pandemia. Al contrario, la demanda de cirugía ha aumentado entre el 20 y 60% en los últimos meses de 2020 y los primeros de 2021. Algunas de las que más han crecido son las operaciones de estética facial. Algo que según los expertos se explica por el aumento de las videollamadas y la “necesidad” de mostrar nuestra mejor cara ante la cámara.

La cirugía estética pasa por un buen momento, y eso se nota también en la proliferación de clínicas. Sin embargo, a la hora de pasar por quirófano conviene ponerse en las mejores manos, pero, ¿cómo elegir la mejor clínica para operarse? Desde la clínica del doctor Castro Sierra , uno de los referentes de cirugía estética en nuestro país, comparten algunas claves que debes tener en cuenta para tomar una decisión.

En qué fijarse para encontrar una clínica adecuada

Titulación oficial y experiencia

Cualquier cirujano que ejerza como tal debe tener el título médico oficial y estar colegiado. La forma más rápida de comprobarlo es acudir al buscador del SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética). Ponerse en manos de un cirujano sin título es un riesgo grave para la salud.

Además de asegurarte de que el cirujano cuenta con la titulación necesaria, investiga un poco su experiencia. Busca a los profesionales que tengan más experiencia en el tipo de intervención al que quieres someterte.

Consultas preoperatorias

Las operaciones no se hacen de un día para otro. Normalmente son necesarias varias consultas preoperatorias para ver la mejor forma de solucionar el problema del paciente y planear la operación. La mayoría de las clínicas ofrecen una primera consulta gratuita, la cual es el momento ideal para hacerse una primera impresión y despejar todas tus dudas. No dudes en informarte en varios sitios. Si en algún centro no te informan bien o te prometen resultados poco realistas, mejor busca otra opción.

Instalaciones

El centro donde se realiza la operación, así como el equipamiento con el que cuenta es otra de las claves en las que hay que fijarse. Lo ideal es que sea un centro moderno, seguro y que incorpore las últimas tecnologías.

Postoperatorio

Hay intervenciones que requieren un día de ingreso por seguridad del paciente. Hay Clínicas que ofrecen un alta inmediata con el problema subsiguiente de si tienen un problema de madrugada, no tener un sitio dónde acudir. Cualquier intervención estética, por sencilla que sea, requiere un seguimiento postoperatorio. Antes de decantarse por una clínica hay que asegurarse de que ofrece este seguimiento postoperatorio e informarse sobre en qué va a consistir ese seguimiento.

Tarifas

No cabe duda de que el precio de la operación va a ser un punto importante para los pacientes. Conviene comparar los precios de varias clínicas, informarse de qué incluyen en cada caso y desconfiar de aquellos centros que ofrecen un precio muy por debajo de la media.

Opiniones

Por último, uno de los elementos más útiles en la toma de decisiones será la experiencia de otros pacientes que hayan pasado por la clínica. Basta con hacer una búsqueda en Google para encontrar reseñas de cualquier clínica. Si las opiniones son mayoritariamente positivas significa que la clínica es buena.

La cirugía estética se ha convertido en una alternativa asequible y segura para quien quiere mejorar su aspecto. Si estás pensando en someterte a alguna operación de este tipo, ten en cuenta las recomendaciones que acabamos de compartir contigo.