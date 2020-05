Las cifras que desmienten el rebrote en el barrio de Salamanca del que habla la izquierda

Las redes sociales y algunos medios de comunicación han dado la voz de alarma en las últimas horas al hablar de un supuesto rebrote de coronavirus producido en el madrileño barrio de Salamanca dos semanas después de que las protestas contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez se extendiesen desde este distrito de la capital a otras zonas de la ciudad y a otras poblaciones de España.

Rebrote en Madrid tras las manifas pijas.

Las cifras oficiales apuntan a que la Comunidad de Madrid registró 83 nuevos contagios este sábado en todo su territorio. Pero, si nos fijamos en los datos relativos al barrio de Salamanca, observamos que en las dos semanas anteriores al 14 de mayo se informó de 57 positivos. Por contra, desde esa fecha hasta ayer, precisamente las dos semanas en las que algunos hablan de un rebrote, el número de contagios ha bajado hasta 37, es decir un 35% menos.

Por tanto, el barrio de Salamanca se inscribe en la tendencia generalizada a la baja del resto de la Comunidad de Madrid y de toda España en número de casos de coronavirus. Además, otro dato que señala que las cifras en el barrio de Salamanca no han hecho más que mejorar es que en las últimas dos semanas ha pasado de ser el séptimo con más casos en Madrid a ser el décimo.

El único dato aportado por algunos medios, como el digital 'elplural.com', en favor de la teoría del repunte es que este sábado la cifra de contagios pasó de 57 a 83. Sin embargo, este dato habla de toda la Comunidad de Madrid y no solamente del barrio de Salamanca y, además, no es estadísticamente significativo ya que los expertos aseguran que las variaciones de un solo día no son suficientes para observar tendencias en la evolución de los contagios.