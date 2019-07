Las Azúcar Moreno quieren volver a entrar a 'Supervivientes'

MADRID, 19 (CHANCE)

El pasado jueves fue la gala final de Supervivientes donde Omar Montes se hizo con el premio de la edición 2019. El reality de supervivencia por excelencia marcó su máximo histórico en una final disparándose hasta un 40,6% de audiencia.

En esta gala estaban todos o casi todos los concursantes de este año, aunque faltaban Toñi y Encarna, Las Azúcar Moreno, que fueron vetadas de Mediaset tras abandonar Supervivientes, aunque las cantantes reconocen que se arrepienten de lo que pasó en el reality, "las cosas pasan porque tienen que pagar, estaba así escrito, no nos arrepentimos de haber ido, eso jamás y bueno, no ha sido agradable, lo hemos pasado muy mal y se han pasado mucho también", han declarado las intérpretes de Solo se vive una vez.

A pesar de esto, las hermanas Salazar volverían a entrar al programa sin ninguna duda, "sí, por quitarme la espinita esa, y así quedas un poquito diciendo, ostras, con lo fuerte que yo me considero, por qué me pasó eso en ese momento, así que repetiría", ha asegurado Toñi.

Ahora que ya se ha acabado el concurso y han pasado semanas desde que salieron de Honduras, las cantantes les gustaría dar su versión ya que en ningún momento pudieron hacerlo, "estamos esperando el momento, Supervivientes ya ha terminado y ahora nos tocará a nosotras contarles a nuestra gente y nuestros fans que nos siguen toda la vida, qué pasó, porque pasaron cosas pero no se saben", ha manifestado las cantantes.

LAS AZÚCAR MORENO: "QUE NO NOS DEJEN EXPLICARNOS ES FRUSTRANTE PARA NOSOTRAS"

Y es que, a ellas lo que más les ha dolido es cómo han sido tratadas después de todo lo sucedido: "Todo, que se dude, que hablen de nosotras, que no nos dejen hablar, que no se pueda contar otra versión, que no nos dejen explicarnos, eso es frustrante para una persona. El mundo de la música es muy serio y nos ha repercutido, pero muchísimo, claro que tenemos esa historia dentro que algún día la tendremos que sacar, la gente tiene que saber qué paso", han declarado las cantantes.

A pesar de todo esto, las intérpretes de Dévorame otra vez les encantaría volver al reality y ver si son capaces de llegar a la final, "sí, yo lo intentaría otra vez porque me quedé con esa cosita y fue en ese momento que mi cabeza dio la vuelta y a ella también y nos marchamos. Un error por nuestra parte porque lo hemos pagado con creces", ha contado las cantantes Salazar.