Lara Sajén carga nuevamente contra Marta López y la acusa de acercarse a Olga Moreno por interés

MADRID, 27 (CHANCE)

En un gran momento de su vida y esperando "nuevos proyectos" tras su participación en 'Supervivientes', donde encandiló a buena parte de la audiencia con su fuerte carácter, Lara Sajen ha reaparecido en un evento de su gran amigo Eduardo Navarrete y no ha dudado en cargar, nuevamente, contra Marta López.

Y es que el encuentro de Olga Moreno con amigas en la playa, entre las que se encontraba la artista y en el que al parecer la mujer de Antonio David Flores habría criticado a la colaboradora de programas como 'Sálvame' o 'Ya es mediodía' sigue dando mucho que hablar; y a pesar de que su amistad sigue a prueba de bombas y se ha acusado a Lara de haber sido la autora de los ataques contra Marta, la artista tiene mucho que decir al respecto.

"Marta necesita de mí, pero no pasa nada. Quiere que yo hable de una tercera persona, pero la guerra es entre ella y yo y la empezó ella. Yo cuando me tratan de mentirosa es cuando saco la garra o la lengua karateca, así que no me busquen porque me encuentran. Que se vaya a la porra", afirma, advirtiendo a su excompañera en 'Supervivientes' de que su guerra no puede más que empeorar como continúe tachándola de mentirosa en los platós.

Además, muy crítica con Marta - de quien está segura que "se le va a caer la careta, la máscara y la carpa del circo" - la tacha de acercase a Olga por interés: "Algo de amistad debe de haber, pero te digo que hay más interés que amistad. Si no tiempo al tiempo, en este reality he desenmascarado a dos personas, desenmascarar a una tercera no sería difícil".

"La está utilizando, porque ¿de que otro tema tiene que hablar? ¿De su novio? Al final no dio tanto, entonces la amistad con Olga Moreno. En el momento que Olga Moreno no se pronuncie, se irá a otro lado porque va buscando temas a futuro", asegura tajante, confesando que su amistad con la ganadora de 'Supervivientes' no se ha visto afectada por este enfrentamiento con Marta: "Yo sí que no he tenido que hablar de Olga para seguir aquí".

Sin embargo, y pese a su amistad con la sevillana, sigue manteniendo que en su quedada se llamó "falsa" a Marta López: "Eso lo confirmo, y tengo material. Aunque yo siempre digo que cuando se dice la verdad no se habla mal de esa persona sino comentar una situación". "Se habló de ella y no quedó bien, sino de interesada para arriba", ha confesado, asegurando sin embargo que Olga no compartía las palabras de sus amigas sobre la colaboradora pero sí "escuchaba".

"Hay pruebas de que se habló de Marta y si me las piden las voy a demostrar", advierte Lara, insistiendo en que la amistad de la gran hermana y la mujer de Antonio David no es tan estrecha como pensamos: "Yo te digo que ya no me fio ni de mi propia sombra porque escucho una cosa por allí y escucho una cosa por allá, así que yo ni una ni la otra. No me creo nada". ¡Sus explosivas declaraciones, en el siguiente vídeo!