Lara Álvarez muestra su lado más natural bailando una danza hondureña

MADRID, 23 (CHANCE)

Lara Álvarez se ha mostrado de lo más natural en su perfil de Instagram en el que ha colgado un vídeo bailando con mucha gente. Al parecer se trata de la bienvenida que tuvo al llegar a Honduras ya que detrás de ella se puede observar una cartel en el que está escrito: "Bienvenida Lara". Lo cierto es que la presentadora siempre ha dicho que es un placer trabajar para Supervivientes porque además de ser la cara visible del programa, asegura que hay muy buena sintonía entre todo el equipo que se va de España para grabar el concurso en los tres meses.

Lo cierto es que Lara Álvarez cada vez nos sorprende más por sus redes sociales. La hemos visto cantar, bailar, posar como si de una modelo se tratase -con ese tipazo que luce- y ahora la vemos moviendo las caderas como si fuera Shakira. No hace falta ver mucho más del vídeo para ver lo bien que se lo está pasando en Honduras.

La presentadora baila una danza típica del lugar donde se encuentra con los hondureños que estaban esperándola con los brazos abiertos. El título de la publicación no podía ser otro que: "???????????? GRACIAS ????????????". Lara Álvarez es una de las presentadores que más agradecida se muestra siempre de poder trabajar en un reality como Supervivientes, ya que no solo es una aventura para todos los concursantes que van sino que para ella también. Todos sus seguidores no han dudado en comentar este divertido vídeo que ha transmitido toda la alegría que están viviendo en Honduras, eso sí, el equipo del programa ya que los concursantes no pueden decir lo mismo.