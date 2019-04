Lara Álvarez y Jordi González reprimen la actitud de Dakote y Violeta

MADRID, 29 (CHANCE)

Dakota y Violeta tuvieron una discusión en directo durante la emisión del primer Debate de Supervivientes. Las dos concursantes tienen un carácter sumamente fuerte y a veces, sacan la peor parte de su personalidad. Dakota, que salió a la fama por su participación en el programa de Hermano Mayor, ha sacado ya su pero cara y lo ha hecho en contra de Violeta. Tanto una como la otra han demostrado ya que su carácter no entiende de paciencia y que a nada que alguien le diga una apreciación que no le guste, saltarán como escarabajos y provocarán momentos muy bochornosos en la isla.

En el momento de las nominaciones, les tocaba hacerlo juntas y como ya esperaban, ambas se nominaron. Dakota explicaba que no le caía nada bien Violeta y que no le soportaba, por eso quiere que sea la primera expulsada de esta edición. La de MyHyV, de diferente manera argumentaba los mismos motivos. No sabemos qué es lo que ha pasado entre ellas, pero lo que está claro es que la enemistad existe y cada vez es más palpable en el ambiente que no se llevan bien.

Hasta ahí todo perfecto, sabemos que en un programa de esta categoría, raro es el día en el que no hay una enfrentamiento. Lo peor se formó cuando ya estaban todos los concursantes en frente de Lara Álvarez apunto de decir quiénes eran los nominados. Estas dos compañeras se enzarzaron en una discusión donde los insultos predominaban junto con las malas formas y entonces, era la propia presentadora de Honduras la que llamaba la atención de forma continuada a las concursantes. Sin obtener mucho éxito en sus súplicas, Jordi González intervenía en la discusión mandando callar de forma extrema a las participantes.