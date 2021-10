Lara Álvarez se derrite en piropos con su ex, Adrián Torres

MADRID, 6 (CHANCE)

Convertida en una de las presentadoras más queridas del panorama nacional, Lara Álvarez acompaña un año más al equipo de Equivalenza en la presentación de su nueva gama de productos corporales. Feliz por ser la cara visible de equipos tan profesionales como el de 'Supervivientes', la asturiana reconoce que la conexión que forja con los concursantes es muy especial, tanto es así que se mantiene una vez que acaba el concurso.

Siempre muy discreta al hablar de su vida privada, Lara se derritió en elogios hacia su ex pareja, Adrián Torres, confesando qué le ha parecido el retrato que el artista ha hecho de Sara Carbonero, y también para Gianmarco Onestini, con el que parece tener una relación muy cercana tras su paso por Honduras.

- CHANCE: Haces dos años con Equivalenza. ¿Por qué seguimos con Equivalenza y que nos vas a enseñar hoy?

- LARA: Es un equipo que está muy involucrado no solo en la elaboración de productos de manera sostenible, cuidando el planeta, que para mí es importantísimo aparte de la calidad del producto y el precio y más en el momento en el que estamos. La honestidad es parte de mi sello y es muy complicado que yo te pueda vender algo en lo que no confío, que no pruebo o que no uso

- CH: ¿Qué te queda por hacer? Yo sé que mucho porque no paras.

- LARA: Mucho, no paro y tengo la cabeza que me va a trescientos mil. Para mí cada día es una evolución, una aventura, querer desarrollar, querer hacer, que no significa que no valore lo que tengo. Valoro mucho lo que tengo, me siento muy afortunada y todo lo que he ido haciendo lo trato con cuidado, pero eso no significa que no quiera seguir creciendo y desarrollando nuevas aventuras.

- CH: Porque Lara Álvarez no es solo la chica que nos saluda desde Honduras y que estamos todos deseando que nos mandes los abrazos.

- LARA: No, no, claro que no. Ese es mi trabajo, es parte fundamental de mi vida, pero es lo que hago no lo que soy. Lo que soy es una persona que tiene muchas ganas de disfrutar, de vivir, de aprender, vivo con mucha ilusión y cada día me parece un regalo y me siento muy afortunada. Soy muy familiar, muy perrera, muy de naturaleza, no sé, creo que base fundamental es mi trabajo, pero es mi trabajo, es lo que hago, no lo que soy.

- CH: Te has ganado un respeto enorme por parte del espectador y de la prensa porque hemos conocido a tus parejas, pero creo que te hemos tratado bien o tú has sabido tener distancia.

- LARA: Siempre ha habido un respeto mutuo en esto. Yo lógicamente entiendo que al ser una persona pública pueda generar un interés a nivel personal de la cual no he querido compartir no por no tener respeto hacia vosotros, que sois mis compañeros directos, sino es una parcela privada que creo que se debe mantener así. Es como un poco el trabajo, es lo que hago no lo que soy, pero mi vida privada no es parte de la negociación, es parte de mi intimidad. Entonces en esto sí que he visto que cuando la otra parte habéis entendido que no es negociable, con lo que haya negociado o que quiera mantener mi parte íntima como todo el mundo normal, como cualquier persona, creo que ha habido un respeto mutuo y se ha generado una complicidad en este aspecto porque cuando vosotros intentáis preguntar algo y yo digo lo siento, sabéis que no, no hay un acoso y siempre hay un respeto. Lo entendemos y ya está.

- CH: Yo quería preguntar ahora que estamos con Honduras y así, ¿tú luego mantienes relación con los concursantes de las ediciones o todo se queda allí?

- LARA: No, Honduras y Supervivientes une muchísimo porque los concursantes hay están expuestos a una situación extrema, y el vínculo que se genera ahí es muy importante porque se sienten desarropados y muchas veces no pueden con su cuerpo y con su vida, y lo que intento desde el respeto del reality es el apoyo y el respaldo sin condicionar el concurso. Cuando acaba el reality no te digo que vayamos a tomar cafés por ahí, pero es como ver al primo que hace tiempo que no ves y dices qué tal, entonces es un vínculo muy especial.

- CH: Además con Gianmarco que os hace sacar esa sonrisa a todas.

- LARA: Gianmarco es fantástico. A mí Gianmarco me parece carne de cañón de cualquier reality porque creo que lo que tiene es esa espontaneidad, esa naturalidad, sabe cómo contestar de una manera que te da juego, tiene ese toque italiano de gentleman como su hermano Luca que también está dando mucho juego en la casa.

- CH: Quería preguntarte si has visto el retrato que ha hecho Adrián de Sara Carbonero y qué te parece.

- LARA: Lo he visto. Es precioso, precioso. Con la cara que tiene Sara, que es espectacular, que no la pintan los pintores como se dice y el arte que tiene Adrián me ha parecido fantástico.

- CH: ¿Adrián te llegó a pintar a ti?

- LARA: Hasta aquí. ¿Te acuerdas de la complicidad de no voy a hablar?

- CH: ¿Cómo se siente una al ser "asquerosamente perfecta"?

- LARA: Bueno, que va. ¿Lo dices por mí? Eso es porque pasamos poco tiempo juntas, pero muchas gracias.

