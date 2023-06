Lara Álvarez confiesa cómo ha llevado el cambio profesional

MADRID, 14 (CHANCE)

Muy feliz por el nuevo programa de televisión que va a presentar, 'Me resbala', Lara Álvarez ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press con una sonrisa de oreja a oreja, reflejando así que está exprimiendo uno de los mejores momentos de su vida. Después de años al frente de 'Supervivientes' la presentadora decía adiós en la edición de este año y aunque nunca confesó el porqué, sí que se especuló que necesitaba descansar y empezar a hacer nuevos formatos.

Lara ha presentado este miércoles su nueva colección para la firma de calzado, CARMELA, durante un desayuno en el espacio 'El Jardín de Diana', en Gran Vía y lo cierto es que la hemos visto radiante.

La presentadora ha confesado que se encuentra "muy bien" y ha asegurado que este "puede ser uno de los mejores momentos de mi vida, la verdad" porque "estoy con cambio de proyecto, que todavía no tenemos fecha de emisión, pero 'Me resbala' ha sido como el cambio que necesitaba en el terreno profesional, la evolución que buscaba" ha asegurado.

Lara nos ha asegurado que "estoy disfrutando mucho de la familia, de estos meses aquí por primera vez después de ocho años y es que parece una tontería, pero he podido celebrar mi cumpleaños con mi familia, el cumpleaños de mi madre, de mi padre, de mi hermano y es que se están juntando muchas cosas que, no te voy a decir que ha sido tiempo perdido porque nunca es tiempo perdido sino que son inversiones que son necesarias en la vida, pero al cambiar también las prioridades de lo que son ahora las bases fundamentales".

En cuanto a cómo lleva el cambio profesional, Lara nos ha desvelado que "lo que pasó ahí fue una evolución personal que se transmitió a lo profesional como es lógico. Al final las inquietudes de una persona, que yo soy una persona que tiene que estar en continua evolución, a nivel entorno, en cuanto a autoconocimiento, nuevos retos, expectativas, las prioridades que te estoy diciendo con la familia.

Lara ha reflexionado ante nuestros micrófonos y nos ha dejado claro que "la vida no es eterna, es fugaz y entonces, claro, cuando esto te pasa por dentro, al final no puedes frenar hacia fuera y tener el apoyo de mi cadena fue fundamental para permitirme esto. Duro no, todo lo contrario".

En cuanto a cómo está su corazón, Lara nos explicaba que "siempre he mamado el amor en mi casa después de ver a mis padres cuarenta años enamorados con ese tipo de relación real, honesta, donde se ponen el mono de trabajo y que se adoren, pues oye, no es que todos los días sean de color de rosa y ahí están, ahí es donde se demuestra el amor".

De esta manera, parece que Lara ha querido aclarar que no comparte su vida con nadie sentimentalmente: "Mi padre dice la frase que es una persona, que no es que sea difícil porque cuando la encuentras, todo fluye lo que pasa es que tiene que aparecer esa persona o te cruzas con esa persona. Yo no espero esa conquista o a esa persona, ¿sabes?".

Lara nos ha asegurado que no es exigente en el amor sino una persona real: "A mí me da que soy real más que exigente. Quiero un amor real, no quiero un amor de un ratito, no quiero un amor de minutos o de postureo entonces no es que sea exigente porque estoy dispuesta a darlo y si eso llega, genial".

Por último, Lara nos ha comentado qué es para ella repetir como embajadora de la marca de zapatos 'Carmela': "Me gusta 'Carmela' porque es para una mujer todoterreno porque aparte de ser zapatos muy bonitos, que es lo que ves habitualmente, son zapatos que te sirven tanto para un roto como para un descosido. Tanto para ir arreglada por la noche como para ir cómoda".