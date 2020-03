Lanzan una plataforma virtual para dar asesoría jurídica gratuita a las trabajadoras de hogar y cuidados

El colectivo 'Trabajadoras No Domesticadas' y la Fundación Mundubat han lanzado la plataforma virtual 'interdependientes.org' para dar asesoría jurídica gratuita a las trabajadoras de hogar y cuidados y para informarles sobre sus derechos. La iniciativa se difunde con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar, que se celebra el 30 de marzo, y ante el Estado de Alarma decretado por la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

Esta crisis sanitaria, según explican, "ha vuelto a dejar en evidencia que el sector del trabajo de hogar y de cuidados es el gran olvidado a la hora de tomar medidas sociales y económicas". "Poco se está hablando de los efectos que tiene la crisis sanitaria para estas trabajadoras: despidos arbitrarios, con indemnizaciones muy inferiores respecto al resto de sectores, sin derecho de prestación por desempleo", remarcan.

Tal y como lamentan, "la primera mención a las trabajadoras de hogar y de cuidados se hizo transcurridos más de 10 días desde que se decretó el estado de alarma", y fue "tras la insistencia incesante de movimientos y colectivos de apoyo" a estas empleadas. Posteriormente, el Gobierno anunció que estaba ultimando el diseño de un subsidio extraordinario para este sector, si bien estas entidades avisan de que esta medida "no incluye al casi 30% del sector que se encuentra en situación administrativa irregular".

Ante esta situación, la colectiva Trabajadoras No Domesticadas y la ONG vasca Mundubat han adelantado el lanzamiento de la web interdependientes.org, una plataforma hecha por y para trabajadoras de hogar y de cuidados. "Teníamos a muchas compañeras recurriendo ya a nosotras para hacer consultas por despidos", ha dicho la integrante de Trabajadoras No Domesticadas y parte del Departamento de Género y Feminismos de Mundubat, Josefina Roco Sanfilippo.

Estas trabajadoras, según ha aseverado, "no tienen ninguna protección, ni derecho a paro, ni cómo pagar los alquileres". "Muchas no tienen casi red social y no tienen a nadie que les pueda apoyar", ha apuntado.

La plataforma ya se estaba creando antes de que estallase esta pandemia, según han asegurado ambas entidades, que han acelerado la elaboración ante el "bombardeo de llamadas" que han recibido durante los últimos días. "Con interdependientes.org tratamos de dar una respuesta colectiva a una situación ya insostenible desde antes de esta crisis. Si anteriormente ya estábamos en situación de desigualdad, injusticia y vulnerabilidad de derechos, esta nueva situación pone aún más en evidencia cómo en este empleo se cruzan todas estas discriminaciones y vulneraciones", ha añadido.

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA

La web cuenta con documentación para las trabajadoras, como modelos para diferentes tipos de contratos, plantillas de nóminas o resúmenes de las leyes que las protegen. También publica noticias de interés, materiales sobre economía feminista y cuidados y una agenda para eventos.

También a través de ella puede hacerse consultas online para otorgar asesoría jurídica gratuita. Las trabajadoras podrán enviar a este buzón cualquier duda o consulta que tengan sobre su situación laboral y así asegurarse de que se cumplen sus derechos laborales.

Debido a la crisis del COVID-19, la plataforma ha lanzado en dicha web una encuesta para conocer en qué medida se han visto afectadas las trabajadoras de hogar y de cuidados. Se pretende recoger testimonios de trabajadoras de hogar y cuidados que se están viendo afectadas en sus condiciones laborales y personales por la crisis del coronavirus "para tener herramientas para visibilizar y denunciar la desprotección de este sector".