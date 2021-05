Lambán cree que tras el 9M el toque de queda podría "venir bien" a las CCAA

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recordado este martes que la comunidad no tiene competencias para decretar el confinamiento autonómico tras el 9 de mayo, día tras el que, no obstante, a las comunidades le podría "venir bien" que se mantuviera el toque de queda.

Lambán, en declaraciones a los medios, ha recordado que la comunidad no tiene potestad para levantar el confinamiento autonómico, ni para implantarlo, en tanto en cuanto es competencia exclusiva del Gobierno de España a través de la declaración del estado de alarma, y cuando este cese el confinamiento autonómico decae automáticamente.

Pero en este momento, Lambán ha reconocido que el Gobierno de Aragón no tiene claro que el confinamiento autonómico "se vaya a necesitar en el futuro", aunque el toque de queda "a lo mejor" sí que sería una medida adecuada, tal y como piensan, según el presidente, la mayoría de las comunidades.

Se muestra, no obstante, "razonablemente optimista" respecto a que esta quinta ola de la covid-19 en Aragón "remita" y no cause "los estragos" de las anteriores, aunque no descarta "seguir tomando medidas".

Lambán ha insistido, sin embargo, en que Aragón está "mejor que otras" para seguir tomando medidas, ya que cuenta con una ley autonómica que le permite actuar "con absoluta seguridad jurídica" una vez levantado el estado de alarma, mientras que otras comunidades tendrán que seguir defendiendo sus decisiones ante sus respectivos tribunales superiores de justicia.

Estos tribunales, ha advertido, deben de seguir ateniéndose a una legislación estatal, la ley de salud pública de los años 80, que se ha visto "manifiestamente superada por el tiempo y la circunstancias". EFE