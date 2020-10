Lambán asegura que es "obvio" que hay que tomar medidas "duras y contundentes" frente a la pandemia

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado, en relación con la evolución de la pandemia del coronavirus, que esta comunidad autónoma se encuentra "otra vez en un momento muy difícil con un crecimiento exponencial de los casos positivos, y el de hoy es espeluzante, y es obvio que hay que tomar medidas duras y contundentes" para hacerle frente.

Aragón ha notificado 740 nuevos casos de coronavirus, que corresponden a los resultados de 3.088 pruebas PCR, datos que se refieren a la jornada de este lunes, 19 de octubre. Del total de contagios, 495 se han detectado en la provincia de Zaragoza, 148 en la Huesca y 88 en la Teruel.

"Estamos en una situación muy difícil, los aragoneses atravesamos por momentos muy complicados, y el pasado verano supimos responder, tomar las medidas, ampliar exponencialmente nuestra capacidad diagnóstica, arbitrar una serie de acciones para reconducir la curva y situarnos en términos de normalidad", ha proseguido el presidente, en declaraciones a los medios de comunicación, poco antes de la entrega del Premio de las Letras 2019 a la escritora Ana Alcolea.

Lambán ha incidido en que si por algo se ha caracterizado su gobierno es por haber tomado medidas cada vez que ha sido necesario. "Fuimos pioneros en tener que hacerlo porque nada más concluir el estado de alarma tuvimos que regresar en algunas comarcas a la fase 2 y lo vamos a hacer ahora", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha relatado que se ha buscado una fórmula, la del decreto ley aprobado este lunes, que "en modo alguno trata de desafiar ni de contradecir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ha tomado sus decisiones de manera totalmente ajustada a derecho, lo que ocurre es que el marco legal español no está lo suficientemente bien aclarado para que las decisiones de los tribunales superiores de justicia sean las mismas en toda España".

En este sentido, Lambán ha apostillado que, "de hecho, medidas que hemos visto como eran anuladas en Aragón, en otras comunidades los tribunales superiores de justicia las han aprobado y, por eso, es por lo que hemos aprobado este decreto ley después de una semana de trabajo en contacto diario con el Ministerio de Sanidad".

FASES

El decreto ley le permite al Gobierno "ir estableciendo sucesivas fases, ahora estamos en la fase 2, hay una fase 3 de medidas mucho más duras, y faculta al Gobierno para confinar aquellos lugares donde por la situación epidemiolócica de UCIs y demás sea necesario hacerlo", ha apuntado.

"Estamos viendo con muchísima preocupación la evolución de los datos como la están viendo, por otra parte, la mayor parte de las comunidades autónomas y, conforme se vayan viendo las situaciones concretas, se tomarán medidas que el Gobierno adoptará siguiendo criterios estrictamente sanitarios", ha subrayado.

Javier Lambán ha dejado claro que al Gobierno de Aragón "ni le va a temblar la mano para tomar decisiones duras, ni por supuesto va a escatimar un euro en todas aquellas inversiones que sean necesarias para preservar la salud de los aragoneses. Cada día la consejera y todo su equipo se reúnen, valoran los datos del día y van tomando decisiones", ha sostenido.

TOQUE DE QUEDA

Al ser preguntado por la propuesta de la Comunidad de Madrid de decretar el toque de queda en esta región y de que pudiera hacerse extensivo al resto de España, Lambán ha afirmado lo siguiente: "No me atrevo a decir lo del toque de queda que, de entrada tiene una denominación un tanto bélica, resonancias demasiado bélicas, pero desde luego cualquier decisión que se adopte respaldada por criterios epidemiológicos, sanitarios y tendente a preservar la salud de la gente el Gobierno de Aragón, como no puede ser de otra forma, la apoyará".

Ha agregado que "un criterio concreto sobre ese toque de queda a estas alturas el Gobierno de Aragón no lo tiene porque no lo ha valorado".

Por otra parte, ante las críticas realizadas por el sindicato de médicos y enfermería CEMSATSE, que han alertado sobre la situación "límite" que vive la sanidad ante la "falta de medios y plantillas adecuadas", tanto en atención primaria, como hospitalaria, "agravada" durante los siete meses de pandemia del coronavirus, el presidente aragonés ha considerado que "ha habido momentos mucho más complicados desde el punto de vista de hospitalización y de las UCIS que el momento actual".

Asimismo, ha indicado lo siguiente: "Estoy seguro que desde el operativo sanitario de la comunidad se dará cumplida respuesta a cualquier demanda que se plantee".

Lambán ha referido que, desde hace meses existe el hospital de campaña de la Feria de Muestras, que no se tuvo que utilizar "en los peores momentos", y ha estimado que cree que no se vamos a utilizar jamás, pero "en todo caso ahí está por su en un momento determinado tuviera que echar mano de ese recurso o de cualquier otro".