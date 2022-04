Laika, el primer animal enviado al espacio: Los medios dijeron que su muerte fue "por la humanidad"

El hombre no fue el primer ser vivio que dejó la Tierra para adentrarse en el espacio. La perra Laika fue lanzada, en novimebre de 1957, en un satélite ruso llamado Sputnik. Nunca volvió al planeta, fue el primer mamífero que tuvo un accidente fuera de la Tierra. Aunque no sería la única, tras ella, muchos otros animales que se enviaron al espacio, tampoco regresaron jamás. Entre los años 1948 y 1961 fueron 48 perros, 15 monos y dos conejos los pioneros en descubrir que había más allá de la atmósfera. Además, ayudarían a que más adelante el hombre lograse hacer grandes descubrimientos con la tecnología aeroespacial.

A Laika se la envió sabiendo que moriría. Entre los demás animales no había esa certeza, pero 27 de ellos fallecieron. Durante la Guerra Fría, Nikita Kruschev adoptó el poder después de Stalin en la Unión Soviética y comenzó su carrera aeroespacial para competir con su enemigo de entonces: los Estados Unidos. Se trataba de una lucha de poder que fue mencionada en los medios de comunicación de ambos países. Los dos países querían conquistar el espacio, ser los primeros en poder demostrar su potencia tecnológica. El primer satélite ruso despegó sin tripulación en 1957.

Causas de la muerte

Después de esto, con gran entusiasmo por sus logros, propusieron mandar un perro al espacio. Pero la tecnología que se había desarrollado hasta ese momento no garantizaba el regreso a la Tierra, por lo que el ocupante de la nave moriría seguro. Se cree que Kruschev aceptó enviar un animal, ya que él nunca había tenido mascota ni la conexión tan fuerte que se forma con ella. A lo largo de los años, la Unión Soviética publicó en sus medios que Laika había muerto sin ningún tipo de dolor. Sin embargo, tiempo más tarde se supo que la perra tardó en fallecer seis horas después del lanzamiento de la nave.

Las causas de la muerte fueron problemas respiratorios y una parada cardíaca como consecuencia del calentamiento excesivo que sufrió la cabina. No fue hasta el año 2002 cuando, en el World Space Congress (celebrado en Texas), se demostró la realidad de la muerte de Laika. Gracias a Dimitri Malashenkov, quien trabajaba para el Instituto para Problemas Biológicos de Moscú. Para escoger al perro que viajase al espacio establecieron una serie de criterios que debía cumplir el ejemplar: no podría pesar más de 7 kilos, no debía ser de raza pura (decían que eran demasiado "mimados"), ser hembra (consideradas más obedients) y de pelo liso. Laika era una perrita abandonada que vagaba por Moscú y fue encontrada por los expertos aeroespaciales.

La elección de Laika

Preseleccionaron a 10 candidatos caninos. Su prueba final debía ser resistir a una cámara con una presión centrífuga. Tres de ellos destacaron sobre el resto: Albina, Laika y Mukhu. Sin embargo, Albina estaba preñada y a Mukhu se la rechazó por cuestiones fisiológicas. Por lo tanto, Laika cumplía todos los requisitos, era la perra ideal para llevar a cabo el proyecto. Moriría en el espacio, pero pasaría a ser conocida por todo el mundo. El cohete en el que viajaría no estaba diseñado para aterrizar y la perra iría metida en una cápsula que tenía el tamaño de una lavadora. Disponía de un dispositivo que regenerara el aire y un sistema que abastecía de alimento al animal dos veces al día.

También fueron implantados dos sensores en la zona de las costillas del animal, así podrían medir su respiración y pulso. Días antes del lanzamiento, Laika estuvo metida durante horas en la cápsula para que se acostumbrase al nuevo ambiente. Los sensores demostraron que, al despegar la nave, las pulsaciones aumentaron significativamente (tres veces por encima del estado en reposo). Esto indicaba el nivel de estrés al que se veía sometida. También se percibió que la humedad y la temperatura se elevaron hasta sobrepasar los 40 grados centígrados. Pasadas seis horas se registró una parada cardíaca: la perra falleció por el calor excesivo y el estrés. El satélite estuvo con el cadáver de Laika orbitando laTierra, hasta dar 2.370 vueltas.

Crueldad animal y fin de las misiones espaciales con ellos

Finalmente, en 1958 entró en la atmósfera y se desintegró. El gobierno soviético no tuvo reparo en ocultar la información sobre la perra a sus ciudadanos, seguían publicando registros de salud, cuando el animal ya había fallecido. La información era una esperanza para la población, que pensaba que tal vez puediese regresar sana y salva. La noticia fue internacional y todo el mundo se preguntaba por el estado de Laika. Pero, al ser publicada la noticia de que Laika se sacrificó en el espacio "por motivos de humanidad", millones de asociaciones defensoras de los animales salieron a protestar. Denunciaban la crueldad animal que había acontecido.

No obstante, a pesar del centenar de peticiones para que acabasen las pruebas aeroespaciales con animales, esta práctica no cesó. La Unión Soviética lanzó 48 perros más con destino al espacio y 20 de ellos fallecieron. Pero esta no fue la única nación culpable de la muerte de animales, ya que Estados Unidos envió 15 monos y 8 perecieron. Los primeros perros que consiguieron volver al planeta vivos fueron Desik y Gypsy. Lo lograron gracias a unos paracaídas, aunque Desik murió a la semana de haber vuelto (seguramente causada por el viaje). Se dejaron de enviar animales al espacio en 1961, cuando fueron los humanos quienes entraron en los cohetes.