Kiko Rivera, sobre un acercamiento en Navidad con su madre y su hermana: "En estas fechas puede pasar cualquier cosa"

MADRID, 30 (CHANCE)

Cada vez que Kiko Rivera se sincera sube el pan, de eso no hay duda. Y sus declaraciones en el programa de Bertín Osborne en Canal Sur están dando mucho, pero que mucho que hablar. Y es que abriéndose en canal sobre su vida una vez más el hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en revelar cosas tan íntimas como cuál es el hermano al que más quiere - "De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, es Cayetano al que más quiero", confesaba - o el rechazo que sintió en un primer momento por su hija pequeña, Carlota.

"Es una cosa muy fuerte para mí. Cuando mi mujer se queda embarazada, por el momento que yo estaba viviendo que era muy malo por el tema de las drogas, rechazo a ese ser que hay ahí. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", contaba muy triste Kiko, echando la vista atrás y recordando uno de los peores momentos de su vida por sus adicciones.

Unas declaraciones sobre las que ahora el Dj nos ha hablado, asegurando que fue un momento "complicado complicado" pero que "gracias a Dios" está más que superado y ahora Carlota es quizás de sus hijos la que más unida está a él.

Con una inmensa sonrisa y lejos de arrepentirse de que su alarde de sinceridad no haya sentado del todo bien a Isa Pantoja, Kiko se ha reafirmado en que su ojito derecho es Cayetano - "todo el mundo lo tiene ¿no?", ha afirmado - evitando entrar en cómo le ha sentado a su hermana que haya dicho públicamente que quiere más al diestro que a ella

Eso sí, dejando una puerta abierta a una reconciliación con Isa y con su madre, Isabel Pantoja, el artista no descarta pasar la Navidad en familia porque "en estas fechas pueden pasar cualquier cosa". Eso sí, y después de reiterar el cariño que todavía tiene por Dulce, de un acercamiento con su prima Anabel, ni palabra. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!