Kiko Rivera recibe la visita de Isabel Pantoja y desvela nuevos detalles sobre sus problemas de salud

MADRID, 17 (CHANCE)

Durante los últimos días, Kiko Rivera, ha generado gran preocupación entre sus seguidores tras confirmar nuevos problemas de salud: "La vida me vuelve a dar un susto". No ha sido hasta hoy cuando el hijo de Isabel Pantoja ha reaparecido en las redes sociales para contar su situación y anunciar una importante decisión.

Después de someterse a diversas pruebas médicas, Kiko Rivera ha revelado que "una parte de su corazón no funciona en condiciones", por lo que le tendrán que realizar un cateterismo. Aunque visiblemente afectado, el artista ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que "sigue vivo y con muchas ganas de vivir". No ha dudado en agradecer a todas las personas que se preocupan por él y están a su lado durante estos momentos delicados.

En su emotivo mensaje, Kiko Rivera no olvidó mencionar a sus hijos, a quienes considera el motor de su vida, y a su esposa, Irene Rosales, quien ha estado a su lado incondicionalmente: "No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida sin duda, gracias Irene te amo por encima del mundo". El DJ ha expresado su agradecimiento por tener una nueva oportunidad de ver crecer a sus hijos y enmendar sus errores.

Además, no pasó por alto el gesto de Isabel Pantoja, quien se trasladó hasta Sevilla para visitarlo. Cuando parecía que la relación entre el DJ y su madre estaba más que perdida, parece que finalmente han podido acercar posturas: "Gracias Mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria". Dejando claro que ambos intentan dejar atrás los reproches y comenzar una nueva etapa, Kiko ha querido pedir disculpas por su actitud en los últimos años públicamente: "Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza".

En vista de su estado de salud, Kiko Rivera ha anunciado que se retirará temporalmente de los escenarios hasta que logre recuperarse por completo. Reconoce que "su corazón necesita tiempo para sanar" y agradece el apoyo de todos sus seguidores durante este proceso. El DJ está decidido a cambiar su estilo de vida para poder ser feliz: "Todo va a ir a mejor, me estoy cuidando y así va seguir siendo dejando atrás todos mis malos hábitos (que no han sido pocos)".

"Disfruten de la vida y de sus seres queridos, porque al final solo estamos de paso", concluyó Kiko Rivera en su mensaje, prometiendo que pronto volverá a hacer bailar a su público y a disfrutar de la música. Aunque el camino hacia su total recuperación no será fácil, parece que el apoyo de sus seguidores y familia está haciendo más fuerte al DJ en estos momentos tan complicados.