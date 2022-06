Kiko Rivera reacciona a la noticia de la venta de Cantora: "No sé nada, nadie se ha puesto en contacto conmigo"

MADRID, 27 (CHANCE)

A pocos días de reaparecer en las fiestas del Orgullo Gay - donde recibirá un premio por sus 50 años de carrera artística - Isabel Pantoja está de nuevo en el punto de mira después de que el programa 'Viva la vida' haya desvelado este fin de semana que la tonadillera y su hijo Kiko Rivera estarían a punto de vender Cantora.

Las negociaciones estarían ya muy avanzadas e incluso la folclórica habría firmado ya un contrato de arras, lo que indicaría que la operación estaría próxima a cerrarse. Sin embargo, el misterio rodea a la transacción y nada se sabe ni del importe por el que madre e hijo estarían dispuestos a deshacerse de la joya de la corona del patrimonio de Paquirri, ni la identidad del comprador de la finca, que habría exigido a Pantoja y a Kiko la firma de un contrato de confidencialidad para que no trasciendan los detalles de la venta.

Según 'Viva la vida', no habría sido fácil llegar a un acuerdo a causa del DJ, que habría puesto numerosas trabas durante las negociaciones con las que, ahora sí, Isabel se desharía de Cantora y se olvidaría de una vez por todas de sus graves problemas económicos.

Además, y como ha adelantado el programa, esta no sería la única alegría para la tonadillera, que además habría vendido la mitad de su ático de Fuengirola - valorado en 800.000 euros - al misterioso comprador que está detrás de la venta de la finca, de la que tomó la decisión de deshacerse tras el fallecimiento de su madre el pasado mes de septiembre.

Una noticia a la que Kiko ya ha reaccionado, desmintiendo tanto la venta como las negociaciones. Tal y como han contado en 'El programa de Ana Rosa' esta mañana, el hijo de Isabel Pantoja asegura que no "sabe nada" de este tema: "Nadie se ha puesto en contacto conmigo, a mí no me ha llamado nadie" ha confesado al ser preguntado por la venta de Cantora.

Una versión que coincide con la de Agustín Pantoja, que también ha negado la operación por la que su hermana se desharía de la famosa finca.

Sin embargo, no se sabe si estos desmentidos obecen a que en realidad no ha habido ninguna negociación por Cantora o si, por el contrario, la familia ha cerrado filas para proteger la operación por el contrato de confidencialidad que habría incluido el próximo dueño de la finca.