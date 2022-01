Kiko Rivera manda un mensaje claro: "Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida"

MADRID, 13 (CHANCE)

Alejado del foco mediático pero muy pendiente de las redes sociales, Kiko Rivera vuelve a recurrir a ellas para mandarle un mensaje muy claro a su hermana Isa Pantoja. Con un acercamiento familiar cada día más lejos, el Dj sigue manteniendo su versión en el enfrentamiento con Isa sin que nada le haga cambiar de opinión.Mientras que Isa Pantoja se posiciona de parte de su madre con mensajes de cariño hacia ella en estos complicados momentos que vive la tonadillera tras la pérdida de su madre, Kiko prefiere centrarse en la familia que ha formado al lado de Irene Rosales y sus hijas Ana y Carlota que son sus únicos apoyos en estos momentos. Al último mensaje en el que la colaboradora de televisión aseguraba que "madre no hay más que una", Kiko Rivera responde alto y claro pidiendo tranquilidad para poder ser feliz definitivamente."El problema que tienes es que tú consideras guerra cuando yo ya simplemente quiero olvidaros para poder ser feliz. No insistas, no quieras llamar mi atención. Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida. Te lo pido por favor y lo digo públicamente para que todo el mundo conozca mi postura. A ver si puede ser posible" escribió Kiko Rivera en su cuenta de Instagram esperando el respaldo de sus seguidores.