Kiko Rivera e Irene Rosales, impasibles tras el golpe sobre la mesa de Isa Pantoja contra su hermano

MADRID, 18 (CHANCE)

Dolida, decepcionada y sobre todo enfadada. Así está Isa Pantoja con Kiko Rivera después de que el Dj haya filtrado al programa 'Sálvame' unos audios del pasado verano en los que nerviosa pedía 'ayuda' a su hermano, pidiéndole vehementemente que fuese a buscarla a su casa por la noche después de una discusión con Asraf.

Harta de que intenten sembrar la duda sobre su relación con el modelo y molesta la traición de su hermano, que una vez más "ha traspasado todos los límites", Isa ha dejado claro que no va a "callarse más" y que no va a permitir que su hermano la "pisotee". "Se cree el rey de Cantora", afirmaba la hija de Isabel Pantoja en 'El programa de Ana Rosa', asegurando que Kiko tiene un "problema que todos sabemos" y "debería rodearse de gente que le de buenos consejos porque actúa como un niño de 7 años". Además, cansada de los continuos ataques y desprecios del Dj, Chabelita ha confesado que ve más lejano que nunca un acercamiento con su hermano ya no tiene "ni ganas de hablar con él".

Unas durísimas declaraciones que podrían marcar un antes y un después entre los hijos de la tonadillera, ya que hasta ahora, y a pesar de "defenderse" de los ataques de Kiko, Isa siempre se había mostrado abierta a hablar con su hermano y arreglar sus diferencias. Algo que, como ha dejado claro, ahora ni se plantea.

Impasible, Kiko Rivera continúa con su rutina ajeno completamente a las durísimas palabras de Chabelita que le han dejado por los suelos como hermano y como confidente. Acompañado por Irene Rosales - con quien atraviesa un momento muy dulce - el Dj ignora completamente el enfado de su hermana, a la que responde con el más absoluto de los silencios.

Además, le hemos preguntado a Kiko y a Irene si tienen miedo de que Isa tome medidas legales en su contra por haber hecho públicos en televisión mensajes privados en los que ella es la protagonista sin su consentimiento. Algo que, por su actitud, parece no preocupar en absoluto al hijo de Isabel Pantoja. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!