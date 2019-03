Kiko Rivera se enfrenta a su mujer con superioridad y prepotencia

MADRID, 11 (CHANCE)

Kiko Rivera e Irene Rosales están dando todo en GH Dúo. Parece que el concurso no solo les está valiendo para dar a conocer la personalidad de la nuera de Isabel Pantoja, sino que también les está sirviendo para reflejar qué tipo de relación tiene la pareja. Muchos aseguraban que el hijo de la cantante no dudaría más de un mes en el concurso, ya que si analizamos su paso por los realities, siempre ha abandonado cuando más fuerza tenía que demostrar, pero parece que esta vez no. Lo cierto es que el matrimonio se sitúa como posible ganador ya que están haciendo un juego bastante limpio.

Lejos de hablar del maravilloso concurso que está haciendo la pareja, hay algo que no está gustando nada fuera de la casa. Y es que se va notando que tanto Kiko e Irene no estaban acostumbrados a verse 24 horas durante tanto tiempo. Les va pesando los días que llevan encerrados y ya han sido varias las discusiones que tienen. En ellas podemos ver el carácter tan antiguo y arcaico que tiene el hijo de Isabel Pantoja.

Irene Rosales que sin duda, ha sido el gran descubrimiento de esta edición, no se calla nada. Si algo le sienta mal de su pareja se lo dice pero sin gritos y sin malas formas. La educación de la nuera de la cantante está siendo muy valorada por los espectadores que pocas críticas la hacen desde fuera. Lo que si que no está gustando es el comportamiento del dj. Habla con prepotencia y con muchos aires de superioridad. Parece que el pequeño del alma de Cantora no ha estado acostumbrado nunca a oír de la gente que le rodea consejos y críticas acerca de su comportamiento y por eso, reacciona de una manera bastante brusca cuando su mujer se encara con él.

El domingo en el Debate de Gran Hermano Dúo pudimos ver dos discusiones de la pareja. En una de ellas, Irene Rosales le contestaba porque no estaba de acuerdo con el tono que Kiko Rivera utilizaba para referirse a ella. El matrimonio protagonizaba la segunda discusión fuerte que habían tenido dentro de la casa. El dj calificaba a su mujer de pesada, siendo este un calificativo que no gustó nada a su mujer y que provocó el silencio e ignorancia absoluto por parte de esta a lo largo del día a su marido. Más tarde, la reconciliación no se hizo esperar y se emitía un vídeo en el que la pareja se fundía en un bonito abrazo y muchos besos.

Es cierto que todas las parejas discuten a lo largo de los años de convivencia, pero Kiko Rivera está muy poco acostumbrado que su mujer, en algunas ocasiones, no se sitúe a favor de él. Sin embargo, Irene Rosales actúa de una manera muy correcta, todo lo que le tiene que decir a su marido, se lo dice, a la cara y a solas. Sin duda, el programa nos está dejando ver que la concursante ha tenido mucho que ver en la recuperación de Kiko. Su educación y su saber estar ante los enfrentamientos y las diversas polémicas que hay en la casa demuestran que ha dotado a Kiko de mucha paciencia y fortaleza para seguir adelante a pesar de los malos momentos que les ha mandado la vida.

Otra de las discusiones que protagonizó la pareja la semana pasada, fue motivada por un comentario de Kiko Rivera que no sentó nada bien a su mujer. Esta se sumaba a la broma del sobrino de María del Monte y de su pareja, para darle al dj donde más le duele. El hijo de Isabel Pantoja que no tiene un buen perder, se mostraba de lo más tenso posible e Irene, abandonaba la escena llamándole imbécil. Siendo este el detonante de la discusión, el hijo de Paquirri iba en busca de ella y le decía: "Que sea la última vez que me insultas y menos delante de la gente".

Poco tiempo después la pareja se reconciliaba y es que está claro que el primo de Anabel Pantoja no puede estar mucho tiempo sin el apoyo de su pareja. Irene Rosales ha sido el factor perfecto para que Kiko Rivera cambiara de forma radical su vida y sin duda, es algo que están demostrando los dentro de la casa de GH Dúo.