Kiko Matamoros y su hija Anita han aparcado sus diferencias y podrían estar retomando su relación

MADRID, 2 (CHANCE)

Durante estas semanas se ha hablado mucho sobre la relación entre Kiko Matamoros y su hija Anita. Todo comenzó al publicarse unos stories en el Instagram de Laura Matamoros en el que podíamos intuir que padre e hija habían coincidido en su casa... pero, sin embargo, para desgracia de todos los seguidores, esta información se negó por activa y por pasiva ante los medios.

A lo largo de estos días hemos podido ver como María Patiño se enfrentaba en directo con Makoke y siempre le hacía una advertencia: "No voy a hablar porque no quiero perjudicar a mi compañero, quiero construir". Ahora entendemos el porqué y es que parece ser que Matamoros y su hija por fin han tenido un acercamiento, incluso se habla ya de una posible conversación.

Ha sido con la llegada de Diego Matamoros a la boda de su padre con Marta cuando nos hemos enterado de esto, ya que se ha puesto el pinganillo y María Patiño le ha preguntado si es conocedor de lo que "está ocurriendo entre Kiko Matamoros y su hermana Anita" y él ha respondido: "Sí y lo celebro".

Una contestación que ha dado pie a que Patiño contase que entre padre e hija ha habido un acercamiento e incluso que estaba invitada a la boda, pero la joven no ha creído conveniente asistir y le ha explicado a su padre el porqué no ha ido. Y él lo ha entendido. Una bonita noticia que los colaboradores del 'Sálvame' han asegurado que también celebran, ya que siempre han sido conocedores del deseo de Matamoros de retomar la relación.

De esta manera, parece que padre e hija han conseguido aparcar sus diferencias y estarían en estos momentos retomando poco a poco esa relación que se perdió hace ya unos años. Eso sí, parece que Diego no se había enterado de todo, ya que cuando ha llegado nos ha confesado que no sabía si su hermana iba a asistir: "no lo sé, esa información no la manejo yo", asegurando que sería el momento ideal: "creo que sería el momento ideal, es el momento de aparcar muchas diferencias".