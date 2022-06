Kiko Jiménez arremete contra la familia de Ortega Cano y deja claro que Ana María Aldón "tiene los días contados"

MADRID, 8 (CHANCE)

Últimamente, Kiko Jiménez nos tiene acostumbrados a hablar sin pelos en la lengua, y esta vez no ha sido menos. El colaborador ha vuelto a arremeter en un evento contra la familia de su exnovia, Gloria Camila, con la que estuvo saliendo durante cuatro años.

No es la primera vez que le escuchamos hablar acerca de la familia Ortega Aldón, pero parece ser que Kiko está ansioso de que salga a la luz todo lo que se esconde detrás de esta familia: "El tiempo me está dando la razón, ya lo dije en su momento, poco a poco se van destapando".

El colaborador asegura que Gema, la hija de Ana María Aldón, "está calentita" y que el día que ella "ponga los puntos sobre las íes vamos a alucinar". Además, sabe que sí Gema habla, será en defensa de su madre: "Lógicamente le diría cuatro cosas a Gloria, lo veremos, si no lo vemos, una pena. Cuando está en lo más interesante hay tirones de orejas y llega la calma, por poco tiempo".

Asegurando que el ambiente entre la familia es cada día más insoportable, Kiko Jiménez deja las cosas claras e insiste: "Al final es tapar la mierda, pero luego huele. Al final cuando huele tienes que airearla para que no huela". "Ella puede decir que sí pero el tiempo demuestra que no, tiene los días contados", insiste acerca de Ana María Aldón.

Pero la pregunta es, ¿a quién apoyaría Ortega Cano en esta disputa entre su hija y su mujer? Kiko parece que lo tiene claro y opina: "Ortega no está el pobre ya para apoyar mucho* Sino ya lo hubiera hecho".

Cambiando de tema, le preguntamos al novio de Sofía Suescun acerca de la participación de sus compañeros, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, en 'Supervivientes', a lo que que el colaborador responde sin tapujos: "Tampoco mejora, me gustaría llegar y decirte ahora sí que sí los veo mejor, han remontado, pero sigue la cosa igual. Kiko va a peor y Anabel*".

"Anabel Pantoja es una carpeta: está su faceta graciosa, artista, su faceta de discutir, se está quedando apagada. No veo que sea creíble del todo, que se besen, no sé, se me queda un poco sosa, como un huevo sin sal", nos ha comentado Kiko acerca de la presunta relación de su compañera con Yulen Pereira. ¡No te pierdas sus declaraciones!