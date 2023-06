Kiko Hernández da un paso más con Fran Antón. Comparte su primera imagen con él y le declara su amor

MADRID, 14 (CHANCE)

Este martes ha marcado un antes y un después para Kiko Hernández. Después de negar durante meses que entre él y Fran Antón hubiese algo más que una amistad, y tras la polémica 'boda' que este fin de semana habrían celebrado con su entorno más íntimo para formalizar su relación, el colaborador reaparecía en 'Sálvame' y declaraba por fin su amor por el actor.

"Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad, he encontrado al hombre de mi vida, he encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino con mis hijas y a la persona que más quiero en esta vida y esa persona se llama Fran Antón", confesaba muy emocionado.

Además, aseguraba que al contrario de lo que todos pensábamos no se ha casado este fin de semana con su pareja, pero revelaba que es un importante paso que sí darán en apenas tres meses: "En septiembre nos casamos en Melilla". "Me dicen mucho los compañeros que me ha cambiado el carácter, pero ha sido gracias a ti, Fran. Te quiero. "Nunca jamás pensaría que esta noticia la iba a dar en este programa y estoy tan feliz" reconocía.

Sin duda, una liberación para Kiko, que ahora ha dado un paso más y ha compartido en sus redes sociales su primera imagen con su prometido. Una fotografía en la que les vemos vestidos de blanco, sonrientes y cogidos de la mano, y con la que el tertuliano ha querido gritar a los cuatro vientos su felicidad y declarar su amor por Fran Antón. "Si volviera a nacer... tú serías" ha confesado.

Una instantánea que el actor también ha publicado en su cuenta de Instagram, compartiendo un fragmento de una canción que refleja a la perfección sus sentimientos por Kiko: "Mientras cure el amor, mientras cure el amor, mientras que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también, como historia de vida".

Un paso al frente por parte de la pareja que, enamorada y contando las semanas para darse el 'sí quiero' han decidido confesar públicamente sus sentimientos y presumir de su felicidad en este momento tan especial de su vida.