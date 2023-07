Kika Cerqueira nos asegura que le gusta mucho Cayetano Rivera para su madre

MADRID, 21 (CHANCE)

SUNGLASS HUT presentaba el pasado miércoles las colecciones de gafas de sol para esta temporada de verano con Lucia Rivera y Kika Cerqueira. Un eventazo que contaba con la presencia de estas dos modelos que, sin esperarlo, se han convertido en 'hermanas' debido a la relación sentimental de sus padres: Cayetano Rivera y María Cerqueira.

Allí, Lucía nos confesaba que estaba súper feliz por la relación que tiene con Kika, ya que nunca había tenido una hermana y ahora por fin puede disfrutar de algo parecido: "Una hermana me hacía falta, yo feliz de poder tener una hermana a quien contarle mis cosas".

Kika también atendía a la prensa y confesaba ante los micrófonos que Cayetano "me gusta mucho, es muy divertido" y además aseguraba que su madre está feliz y enamorada, pero cuando le preguntábamos más detalles sobre la relación de esta con el torero, nos afirmaba que "no se trata de mi vida personal. Se trata de la vida de mi madre y, sinceramente, no tengo por qué hablar de estas cosas. Sé que ella es feliz, y eso es todo lo que tienes que saber".

Por su parte, Kika también nos explicó cómo es su relación con Lucía: "No la conocía antes. Y ahora que la estoy conociendo, me encanta esta unión. Pero es la primera vez que estamos trabajando juntos, y creo que va a ser genial".

Al preguntarle sobre el libro de Lucía, Kika nos confesaba que "lo empecé pero, sinceramente, tenía tantas clases y estoy en la universidad y trabajando también. Así que tenía tantas cosas cuando lo publicó que no tuve tiempo de leerlo todo. Pero voy a hacerlo ahora en verano, mientras estoy relajada".

Por último, Kika nos desvelaba que "me voy a mudar a París en septiembre para estudiar y también para trabajar. Ya estudio marketing y creo que será como un buen salto para mi mudarme". Una experiencia que tiene muchas ganas de comenzar porque "va a ser la primera vez que me mudo. Siempre he vivido en Portugal y va a ser la primera vez que me mudo a otro lugar, y creo que París, para mí la moda e incluso para estudiar, creo que va a ser muy bueno".