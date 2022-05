Karlos Arguiñano revela su toque personal con el que conseguirás que la tortilla te quede jugosa

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más reconocidos de nuestro país, tanto por su arte delante de los fogones como por su reconocida presencia en televisión, donde lleva muchos años compartiendo recetas con toda la audiencia. En este sentido, una de las más buscadas por sus seguidores es la que hace referencia a uno de los platos más conocidos de nuestro país: la tortilla de patatas.

Nadie se puede resistir a una deliciosa tortilla de patata. Es, sin duda, uno de los platos estrella de nuestra gastronomía. Pero su forma de cocinar siempre genera debates. ¿Con o sin cebolla? ¿Cuajada o más crudita? En las últimas horas, una conocida cocinera de la popular red social de Instagram ha compartido un tutorial sobre cómo hacer una tortilla de patatas melosa perfecta, con la peculiaridad de que le ha añadido un ingrediente poco común o poco visto hasta la fecha en esta receta.

En cada casa gusta de una manera, y también están las variedades que añaden otros ingredientes como pueden ser la que incluye jamón york y queso o la que lleva atún. Pese a ser un plato aparentemente de fácil elaboración, hay que tener buena mano en la cocina para lograr hacer una buena tortilla de patata con la que conquistar a tus comensales. Además, cualquier receta, por muy tradicional que sea, es susceptible de ser reinventada, cambiada y hasta mejorada.

Los trucos de Karlos Arguiñano para la tortilla de patatas

Al margen de gustos, están las proporciones adecuadas, que no tenga demasiada patata o exceso de huevo y que no se nos quede escasa para todos los que vayan a comer. En estos casos casi es mejor pasarse que no llegar, ya que si sobra no hay problema en conservarla en la nevera para tomarla de resopón o al día siguiente, es más, la tortilla de patata suele estar mejor pasadas unas horas porque los sabores estarán más asentados e integrados.

En este sentido, Karlos Arguiñano tiene sus propios trucos para que la tortilla quede perfecta: en su receta tradicional se usan 3 patatas por cada 6 huevos, algo clave para conseguir la jugosidad exacta. Pero, además de acertar con los ingredientes y los tiempos de cocinado, existen otros trucos que son seguidos por el cocinero vasco: añadir un chorrito de leche a los huevos batidos, añadir un pizca de levadura en polvo a la hora de batir los huevos y por último freír las patatas y la cebolla por separado en dos sartenes diferentes, para que la tortilla quede con mejor aspecto, textura y sabor.