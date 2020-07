Kanye West regresa con 'Wash us in the blood', colaboración con Travis Scott producida por Dr Dre

MADRID, 30 (CulturaOcio)

Kanye West está de vuelta con 'Wash us in the blood', nuevo single en el que cuenta con la colaboración de Travis Scott y que está mezclado por Dr Dre.

'Wash us in the blood' está desde este martes ya en todas las plataformas digitales y sirve como primer avance del próximo álbum de Kanye, 'God's country'.

El videoclip oficial está dirigido por el cineasta y artista contemporáneo Arthur Jafa, cuya aclamada obra de 2016 'Love is the message, the message is death' incorporaba el tema de Kanye 'Ultralight beam'.

Esta canción es el retorno del músico después de los dos álbumes de góspel del pasado año: 'Jesus is King' y 'Jesus is Born'.