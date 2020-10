Kanye West: "Las precuelas de Star Wars son mucho mejores que la nueva trilogía y que las originales"

MADRID, 26 (CulturaOcio)

A Kanye West siempre le gusta ir contracorriente. Al rapero y esposo de Kim Kardashian es un defensor acérrimo de las denostadas precuelas de Star Wars que dirigió George Lucas que son, para él, lo mejor de toda la saga galáctica. "Son las mejores, sin lugar a dudas", declaró tajantemente el artista.

El también candidato a la presidencia de Estados Unidos estuvo charlando de varios temas en The Joe Rogen Podcast. Entre ellos, no faltó su opinión sobre la saga intergaláctica. West no dudó en defender a capa y a espada 'La amenaza fantasma', 'El ataque de los clones' y, sobre todo, 'La venganza de los Sith'.

"Han dicho que las precuelas de George Lucas eran peores que la 'Star Wars' de Disney, creada por una empresa. ¿Hablan así de 'La venganza de los Sith'? ¡Si vemos cómo nació Darth Vader! La vi más de diez veces durante el confinamiento", declara West para señalar que esta trilogía supera con creces a cualquier otra. "[Estas tres películas] son mucho mejores que cualquier otra cosa", comentó.

"Lo siento por el equipo de diseño de Disney/Star Wars, pero ninguno es George Lucas. Esta saga fue su bebé. Puso todo su corazón para mostrarnos desde niños el viaje del héroe", agregó.