JxCat: El único Pacto de Moncloa que conviene a Cataluña es autodeterminación

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha afirmado este lunes que "el único Pacto de la Moncloa que le conviene a Cataluña es el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

A través de un vídeo difundido por JxCat, Borràs ha reaccionado al hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera una reedición de los Pactos de la Moncloa de finales de los 70, para relanzar la economía española tras la crisis del coronavirus.

"Si los pactos que se anuncian son para contribuir a salir de una crisis económica, lo escucharemos y propondremos las medidas que nos parezcan más oportunas", ha asegurado Borràs.

En cambio, "si se trata de repensar un proyecto nacional en clave española, con JxCat que no cuenten, porque nuestro proyecto es la independencia de Cataluña", ha añadido.

Borràs ha señalado que en su momento los Pactos de la Moncloa "representaron una oportunidad de ruptura con el régimen franquista, que no se produjo", porque "no se juzgó el franquismo y no se rompió esta continuidad sobre la cual se fundamenta la actual democracia española".

"La historia nos enseña que los Pactos de la Moncloa han sido un mito", ha afirmado Borràs, para quien "la democracia española tiene tics autoritaristas". EFE