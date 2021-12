La Justicia rechaza suspender restricción de horarios en Nochevieja en Aragón

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por las asociaciones de empresarios de cafés y bares y de salas de fiesta, baile y discotecas contra la restricción de horarios en Nochevieja sin escuchar antes los argumentos del Gobierno aragonés.

Según informa el tribunal aragonés, las restricciones, establecidas por el Ejecutivo regional para hacer frente a la oleada de nuevos contagios por la covid, fue impugnada por estas asociaciones al entender que no estaban suficientemente justificadas por las autoridades sanitarias.

Sin embargo, los magistrados de la sala de lo contencioso consideran necesario escuchar previamente los argumentos de los responsables sanitarios para valorar la posibilidad de adoptar una medida cautelar contra la orden, y dan un plazo de cinco días a la Administración autonómica para contestar a la demanda.

"Es innegable -afirman en su auto- que hay una ola numéricamente muy importante de la pandemia, con un aumento de casos registrados, y aún cuando pueda discutirse si efectivamente se cumplen plenamente dichos requisitos sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad, lo cierto es que parece razonable que se intente reducir las ocasiones de contacto, así como la duración de las horas, dada la gran cantidad de positivos que parecen surgir".

Argumentan, además, que a un día de la celebración de la Nochevieja ya se habrán producido numerosas cancelaciones, por lo que la suspensión de la orden "generaría más dudas y confusión que otra cosa".

No obstante, en su resolución, contra la que no cabe recurso, los magistrados comparten las críticas de las asociaciones respecto de la falta de previsión en la actuación del departamento de Salud, que anunció el pasado lunes las medidas que se iban a tomar y no las dictó hasta la tarde del día siguiente.

"Es decir, que se tomó la Diputación General de Aragón día y medio para publicar la orden, pero luego no podía demorarse su entrada en vigor ni un minuto", reprochan los magistrados a la administración.

Por otra parte, afirma el tribunal que resulta "sorprendente" lo inusitado del momento de la toma de estas medidas, ya que el pasado día 17 de diciembre la propia sala validó la exigencia del pasaporte covid, una decisión "precedida de ostensibles manifestaciones de la administración sobre la importancia de la exigencia del pasaporte y de su necesidad para evitar medidas más drásticas".