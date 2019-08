La Justicia permite a un padre vacunar a sus hijos pese a la oposición de la madre

Un tribunal de Vigo ha dado la razón a un padre que quería vacunar a sus dos hijos de 7 y 11 años frente a la oposición de la madre. Su expareja se oponía porque considera que las vacunas "no son seguras" y durante el tiempo que estuvieron casados él también compartió esta decisión. Una vez formalizaron la separación, el padre de los pequeños cambió de idea y quiso que los niños siguieran el calendario de vacunación vigente en España. La madre se mantuvo en su postura y el asunto acabó en los tribunales.

Un juzgado de Primera Instancia de Vigo dio la razón al padre y antepuso su decisión sobre la de la madre. Ésta recurrió el fallo y, ahora, la Audiencia provincial de Vigo ha vuelto a dar la razón al padre.

"No solo no se ha acreditado desde el punto de vista médico que las vacunas causen perjuicio para la salud, sino que, por el contrario, la mayoría de los estudios científicos sobre la materia llevan a concluir que los beneficios de la vacuna son innegables tanto a nivel individual com poblacional", expresa el juez. Además añade que "no puede quedar al arbitrio de uno de los progenitores decidir si desea vacunar a los hijos y en qué momento".

El padre está ahora autorizado a vacunar a sus pequeños, pero con condiciones. Según recoge la resolución judicial, debe hacerlo "conforme al programa y calendario gallego de vacunación infantil".