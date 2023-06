La Junta no prescindirá del teléfono contra la violencia intrafamiliar: "Sigue recibiendo llamadas"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado que el teléfono para la atención e información sobre la violencia intrafamiliar --una exigencia de Vox en la anterior legislatura-- "sigue recibiendo llamadas" y que mientras que ella esté al frente de su consejería quiere "una comunidad libre de todo tipo de violencias". "Creo que es mi responsabilidad atender a toda la persona que sufra violencia".

Así ha respondido a preguntas de los periodistas sobre este tema en un acto en Sevilla, donde ha afirmado que la violencia machista "es una realidad", pero "existe desgraciadamente otro tipo de violencia, sobre las personas mayores, que también la vamos a trabajar más profundamente, sobre los menores, y la violencia de los hijos sobre padres", por tanto, "mientras yo tenga esta responsabilidad quiero una comunidad libre de todo tipo de violencias".

En este sentido, cuestionada sobre la opinión de la izquierda parlamentaria que dice que este teléfono no tiene mucho sentido, Loles López ha manifestado "que es triste que en este tema haya una batalla entre partidos políticos; por un lado Vox, que quiere que quite el IAM, y por otro, PSOE y Podemos, que quieren que quite el teléfono de violencia intrafamiliar, y no se dan cuenta que esto no va de política, no va de votos, que esto va de vidas".

"Que dejen de meter a las mujeres y en general a todos los que sufren violencia en el debate y que se centren en arrimar el hombro. Así seremos todos más útiles, que es lo que esperan los ciudadanos de nosotros", ha concluido la titular de Inclusión Social.